Російські хакери використовують неліцензійні програми для отримання доступу до пристроїв організацій і громадян України

Російські хакери використовують неліцензійні програмні забезпечення з метою отримання несанкціонованого доступу до інформаційних систем організацій і громадян України, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA застерігають: дедалі більш небезпечним стає використання неліцензійного (піратського) програмного забезпечення. Таке ПЗ ворог поширює навіть через українські торенти", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Держспецзв'язку нагадує, що навіть одна неліцензована програма, яку було встановлено на один із комп'ютерів організації, може дати російським хакерам і спецслужбам Росії доступ до інформації про українську організацію.

"Можна спрогнозувати, що використання такого вектора кібератак лише зростатиме і надалі. На українських торент-трекерах з'являтиметься дедалі більше нових користувачів, які розповсюджуватимуть небезпечний піратський софт", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що мотивація російських хакерів може бути різною: "від кібершпіонажу та деструктивних дій – до викрадення даних банківських карток, а в подальшому – коштів; чи зараження вірусами-вимагачами з подальшим вимаганням викупу".