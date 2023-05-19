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15:56 19.05.2023

Авіакомпанія "Нової пошти" виконала перший рейс

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Авіакомпанія "Нової пошти" виконала перший рейс

Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до групи компаній "Нова пошта", виконала свій перший авіарейс за маршрутом Рига-Жешув-Рига, повідомила пресслужба поштового оператора в п'ятницю.

"Літак доставив 7 тонн міжнародних посилок клієнтів "Нової пошти" з міжнародного аеропорту Риги до польського Жешува. Після цього посилки перевантажили у вантажівки і відправили в Україну", - повідомляється в релізі.

Згідно з ним, перший рейс виконано на літаку ATR 72 вантажопідйомністю до 7,5 тонн у кооперації з латвійською авіакомпанією RAF-Avia, у парку якої також є вантажний SAAB 340 вантажопідйомністю до 3,7 тонн.

Supernova Airlines планує виконувати рейс за цим маршрутом двічі на тиждень - щовівторка і щочетверга.

Як повідомлялося, авіакомпанія Supernova Airlines 6 січня отримала український сертифікат експлуатанта, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси. У парку авіакомпанії був заявлений АН-26-100 1978 року випуску.

Теги: #транспорт #рейс #нова_пошта #supernova_airlines

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