"Нова пошта" повідомляє про збій мобільного застосунку

Мобільний застосунок "Нової пошти" і сервіс авторизації, що дає змогу зайти до бізнес-кабінету, тимчасово не працюють, повідомила пресслужба компанії в четвер.

"Усі, хто очікують посилки у поштомат сьогодні, - найближчим часом зателефонує оператор "Нової пошти" і уточнить ваші побажання: зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання у поштоматі", - повідомила "Нова пошта" на своїй сторінці у фейсбуці.

У компанії додали, що попри збій, послуги з відправлення посилок і вантажів, а також фінансові послуги продовжують надавати у всіх відділеннях компанії. API і сайт продовжують працювати.