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08:38 18.05.2023

Американський штат Монтана першим у США повністю заборонив застосунок TikTok

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Американський штат Монтана першим у США повністю заборонив застосунок TikTok

Губернатор Монтани Грег Джанфорте підписав закон про заборону TikTok у штаті в середу.

"Щоб захистити особисті дані жителів Монтани від Комуністичної партії Китаю, я заборонив TikTok", - написав Джанфорте у своєму твіттері.

Таким чином, Монтана стала першим американським штатом, який заборонив використання застосунку.

Закон, який має набути чинності 1 січня, забороняє TikTok працювати на території Монтани, а магазинам застосунків, таким як Apple App Store і Google Play Store, надавати його для скачування в штаті.

За порушення закону можуть загрожувати штрафи в розмірі до $10 тис. на день. Однак штрафні санкції не застосовуватимуться до користувачів.

Наприкінці минулого року Конгрес США схвалив законопроєкт, який забороняє використання соцмережі TikTok на телефонах і електронних пристроях федерального уряду. У лютому Білий дім надав усім федеральним агентствам 30 днів на те, щоб видалити китайський застосунок із усіх урядових пристроїв.

Зі свого боку, американські законодавці планують розглянути законопроєкт, який дасть змогу президенту США зовсім заборонити TikTok.

На думку американської влади, влада КНР може використовувати застосунок для збору особистих даних американців. TikTok налічує понад 100 млн користувачів у США.

 

 

Теги: #сша #заборона #tiktok #монтана

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