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11:28 15.05.2023

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Литві

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"Нова пошта" відкрила друге відділення в Литві

ТОВ "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, відкрило друге поштове відділення Nova Post у Литві - в місті Каунасі, повідомила пресслужба компанії в понеділок.

У відділенні можна відправляти й отримувати посилки та вантажі до 1 тис. кг, а також документи. Термін доставки - п'ять робочих днів.

"Це вже друге відділення Nova Post у Литві. Тепер, окрім кур'єрської доставки, українці з Каунаса та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки з України через відділення", - ідеться в повідомленні.

Перше відділення Nova Post у Литві відкрито в березні у Вільнюсі. Зазначено, що найчастіше українці пересилають документи, одяг, взуття, косметику та книжки.

Окрім доставки до відділень, можна замовити адресну доставку в будь-яке місто в Литві або в Україні, уточнили у пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" скоригувала свої плани щодо виходу на нові ринки Європи і планує відкриття відділень у Німеччині після запуску двох перших відділень у Празі (Чехія).

Заснована в 2001 році ГК "Нова пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Її мережа складається із більш ніж 6 тис. відділень у всій країні.

"Нова пошта" надає повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг.

До ГК входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", "Пост Фінанс" (система Forpost) і "Нова пошта Глобал". 

Теги: #литва #нова_пошта

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