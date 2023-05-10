Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки – відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%

Міністерство цифрової трансформації додало до застосунку "Дія" можливість подати заяву на одержання коштів на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла, повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"На першому етапі послуги "єВідновлення" допомогу отримають люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту. Наприклад, ваше житло придатне для життя, але треба замінити вікна, двері, відремонтувати дах тощо", - пояснив Федоров у своєму телеграм-каналі.

Своєю чергою віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що від 24 лютого 2022 року зруйновано або пошкоджено майже 18,5 тис. багатоповерхових житлових будинків і понад 142 тис. приватних будинків.

За його словами, пріоритет в одержанні коштів на відновлення мають учасники бойових дій, мобілізовані, сім'ї загиблих військових, люди з інвалідністю I і II груп та багатодітні сім'ї. Максимальна сума на відновлення одного об'єкта - 200 тис. грн.

"У найближчих планах - запуск механізму компенсацій за зруйноване житло, передбаченого законом №2923. Очікуємо, що вже до кінця цього року тисячі українців зможуть придбати нове житло", - додав Кубраков.

Крім того, він зазначив, що також триває робота над механізмом відшкодування людям вартості ремонтів шляхом використання репарацій Росії, адже громадяни, які вже відремонтували своє житло, поки що не можуть претендувати на державну допомогу.

"Закликаємо зберігати чеки, фотографії, свідчення сусідів або публікації в ЗМІ щодо свого пошкодженого житла, щоб у майбутньому претендувати на частину репарацій Росії", - додав Кубраков.

Щоб одержати допомогу, потрібно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія", відкрити спеціалізований рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми (А-Банк, monobank, ПриватБанк, ПУМБ і Сенс Банк), заповнити заяву на допомогу в застосунку "Дія", перевірити й надіслати її на опрацювання, зазначив віцепрем'єр.

Про можливість відкрити відповідні рахунки та картки в середу вже заявили, зокрема, monobank, ПриватБанк і Сенс Банк. ПриватБанк зазначив, що від себе додасть 15% кешбеку на всі витрати за цією карткою (але не більше ніж 1500 грн на людину і лише в перші три місцяці), monobank - 5% (але з лімітом виведення 500 грн на місяць), ПУМБ - 2% і бонус 500 грн при надходженні коштів на картку, А-Банк - 10% на перші 5 тис. грн і 2% - на всі наступні витрати в "Епіцентрі".

Згідно з повідомленням Мінцифри, після оформлення заяви в "Дії" місцева влада скерує комісію з представників правоохоронних органів, яка обстежить пошкоджене майно, зафіксує руйнацію та визначить суму компенсації. Після цього заявник отримає підтвердження та кошти на картку "єВідновлення".

Грошові кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів: вікон, дверей, покрівлі, а також на оплату будівельних робіт, послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія".

Як зазначив ПриватБанк, перелік магазинів з'явиться на сайті "єВідновлення" https://erecovery.diia.gov.ua/.

Крім того, гроші слід використати протягом 12 місяців із дня отримання.

Послугу розробило Мінвідновлення спільно з Мінцифри за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та Світового банку.

Уточнюється, що питання про "єВідновлення" можна поставити, звернувшись на урядову гарячу лінію 1545, а також до команди підтримки "Дії".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 21 квітня ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою електронної послуги "єВідновлення".