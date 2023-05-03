"Нова Пошта" відновила приймання посилок з деякими харчовими продуктами до Польщі

"Нова Пошта", лідер експрес-доставки в Україні, частково скасувала обмеження на відправлення харчових продуктів до Польщі у складі міжнародних посилок, повідомила пресслужба компанії.

"Уряд Польщі зняв обмеження на ввезення і транзит деяких видів харчових продуктів. У зв'язку з цим "Нова Пошта" відновила приймання деяких продуктів у складі міжнародних посилок, що прямують до ЄС", - повідомила компанія у пресрелізі в середу.

У списку продуктів, які знову можна відправляти за кордон: шоколад і шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники, жувальні гумки, хрусткі хлібці, сухарі та грінки, готові соуси, кетчупи, гірчиця, консерви з риби або рибної ікри - за умови, що такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються винятково в заводському неушкодженому упакуванні та не потребують спеціального температурного режиму зберігання. Загальна вага продуктів, які дозволені митними органами до відправлення за кордон, - 10 кг.

При цьому уточнено, що заборонено відправляти м'ясо, продукти тваринного походження; продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму; молочні та кисломолочні продукти (зокрема консерви зі згущеним молоком); фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в'ялені, сушені, консервовані); горіхи, насіння, каву, чай; рослинні олії; злаки та крупи, а також борошно; пластівці; цукор, сиропи, джеми, варення, фруктове желе, мармелад, пастилу; пюре і пасти з фруктів або горіхів; мед натуральний і штучний; фруктові соки; оцет; спеції та яйця.

З повним списком товарів і вантажів, які дозволено або заборонено відправляти у складі міжнародних посилок, можна ознайомитися за посиланням: https://novaposhta.ua/delivery_to_Poland/3_PAMIATKA_UA_PL.pdf

Раніше повідомлялося, що "Нова Пошта" призупинила відправлення продуктів до ЄС через обмеження вивезення українських с/г товарів.

Усі відділення компанії призупинили приймання будь-яких продуктів у складі міжнародних посилок, що прямують до ЄС, у зв'язку із запровадженням урядом Польщі тимчасових обмежень на ввезення і транзит низки продовольчих товарів з України - цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів тощо.

Заснована в 2001 році ГК "Нова Пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Її мережа складається більш ніж з 6 тис. відділень по всій країні.

"Нова Пошта" надає повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг.

До ГК входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова Пошта", "НП Логістик", "Пост Фінанс" (система Forpost) і "Нова Пошта Глобал".