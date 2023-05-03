Телеком

17:21 03.05.2023

"Нова Пошта" відновила приймання посилок з деякими харчовими продуктами до Польщі

2 хв читати
"Нова Пошта" відновила приймання посилок з деякими харчовими продуктами до Польщі

"Нова Пошта", лідер експрес-доставки в Україні, частково скасувала обмеження на відправлення харчових продуктів до Польщі у складі міжнародних посилок, повідомила пресслужба компанії.

"Уряд Польщі зняв обмеження на ввезення і транзит деяких видів харчових продуктів. У зв'язку з цим "Нова Пошта" відновила приймання деяких продуктів у складі міжнародних посилок, що прямують до ЄС", - повідомила компанія у пресрелізі в середу.

У списку продуктів, які знову можна відправляти за кордон: шоколад і шоколадні цукерки з начинками, вафлі, печиво, пряники, жувальні гумки, хрусткі хлібці, сухарі та грінки, готові соуси, кетчупи, гірчиця, консерви з риби або рибної ікри - за умови, що такі продукти придатні до тривалого зберігання, транспортуються винятково в заводському неушкодженому упакуванні та не потребують спеціального температурного режиму зберігання. Загальна вага продуктів, які дозволені митними органами до відправлення за кордон, - 10 кг.

При цьому уточнено, що заборонено відправляти м'ясо, продукти тваринного походження; продукти нетривалого зберігання або такі, що потребують особливого температурного режиму; молочні та кисломолочні продукти (зокрема консерви зі згущеним молоком); фрукти, овочі, їстівні плоди в будь-якому вигляді (свіжі, в'ялені, сушені, консервовані); горіхи, насіння, каву, чай; рослинні олії; злаки та крупи, а також борошно; пластівці; цукор, сиропи, джеми, варення, фруктове желе, мармелад, пастилу; пюре і пасти з фруктів або горіхів; мед натуральний і штучний; фруктові соки; оцет; спеції та яйця.

З повним списком товарів і вантажів, які дозволено або заборонено відправляти у складі міжнародних посилок, можна ознайомитися за посиланням: https://novaposhta.ua/delivery_to_Poland/3_PAMIATKA_UA_PL.pdf

Раніше повідомлялося, що "Нова Пошта" призупинила відправлення продуктів до ЄС через обмеження вивезення українських с/г товарів.

Усі відділення компанії призупинили приймання будь-яких продуктів у складі міжнародних посилок, що прямують до ЄС, у зв'язку із запровадженням урядом Польщі тимчасових обмежень на ввезення і транзит низки продовольчих товарів з України - цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів тощо.

Заснована в 2001 році ГК "Нова Пошта" є лідером на ринку експрес-доставки в Україні. Її мережа складається більш ніж з 6 тис. відділень по всій країні.

"Нова Пошта" надає повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг.

До ГК входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова Пошта", "НП Логістик", "Пост Фінанс" (система Forpost) і "Нова Пошта Глобал".

Теги: #польща #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 29.04.2023
Польща вилучає на користь держави будівлю середньої школи при посольстві РФ у Варшаві

Польща вилучає на користь держави будівлю середньої школи при посольстві РФ у Варшаві

16:11 29.04.2023
Польща посилить захист кордону з РФ - прем'єр

Польща посилить захист кордону з РФ - прем'єр

19:32 28.04.2023
Прем'єр Польщі заявив про згоду на заміну односторонніх блокад української агропродукції тимчасовою забороною Єврокомісії

Прем'єр Польщі заявив про згоду на заміну односторонніх блокад української агропродукції тимчасовою забороною Єврокомісії

18:39 27.04.2023
"Нова пошта" у червні відкриє 2 відділення у Чехії, перенесла терміни відкриття відділень у Німеччині

"Нова пошта" у червні відкриє 2 відділення у Чехії, перенесла терміни відкриття відділень у Німеччині

17:42 27.04.2023
Польща спростила правила експорту дронів в Україну

Польща спростила правила експорту дронів в Україну

16:26 27.04.2023
Виявлені в Польщі фрагменти ракети залишилися після випробувань систем ППО - ЗМІ

Виявлені в Польщі фрагменти ракети залишилися після випробувань систем ППО - ЗМІ

13:43 27.04.2023
Залишки непізнаного повітряного об'єкта, знайденого в Польщі, можуть бути фрагментом бойової техніки, що належить польській армії - ЗМІ

Залишки непізнаного повітряного об'єкта, знайденого в Польщі, можуть бути фрагментом бойової техніки, що належить польській армії - ЗМІ

01:05 27.04.2023
ГУР оприлюднило відео прибуття до Польщі літака з евакуйованими з Судану українцями

ГУР оприлюднило відео прибуття до Польщі літака з евакуйованими з Судану українцями

13:02 26.04.2023
У травні в Польщі почнуть обслуговувати й ремонтувати танки Leopard з України - міністр оборони

У травні в Польщі почнуть обслуговувати й ремонтувати танки Leopard з України - міністр оборони

15:59 25.04.2023
"Нова пошта" планує встановити 20 мобільних відділень на деокупованих територіях до кінця 2023р.

"Нова пошта" планує встановити 20 мобільних відділень на деокупованих територіях до кінця 2023р.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

Маск та Возняк попросили призупинити розробку систем ШІ, що перевершують за потужністю GPT-4

"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності - Держкіно

ОСТАННЄ

Кіберзловмисники намагаються атакувати держоргани України фейковими "оновленнями операційної системи" - Держспецзв'язку

Експорт IT-послуг з України в I кварталі знизився на 16% до $1,68 млрд

Ткаченко не підтримує законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за використання фейкових акаунтів у соцмережах

Ткаченко: Потрібно розібратися, чому на Заході забороняють використовувати тікток у держустановах

Хакери атакують сайт "Суспільного"

Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання

Після війни кількість гравців на українському медіаринку стане меншою - Ткаченко

Україна розпочала гармонізацію законодавства для приєднання до роумінгової зони Roam like at home

Національна місія з кібербезпеки США (CNMF) направила в Україну 43 фахівців для боротьби з кібертаками РФ

Китайський марсохід міг вийти з ладу через пил на сонячних батареях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА