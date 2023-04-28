Ткаченко не підтримує законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за використання фейкових акаунтів у соцмережах

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко не підтримує зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт, який передбачатиме кримінальну відповідальність за використання акаунтів і сторінок у соціальних мережах з метою поширення недостовірної інформації проти основ національної безпеки України.

"Наскільки я знаю, і гуманітарний комітет у ВР, і ми написали відповідні оцінки, що такі підходи не підтримуємо", - сказав Ткаченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Щодо питання роботи так званих ботоферм загалом, міністр розповів, що відомство спілкується з фейсбуком та іншими соціальними мережами щодо врегулювання цього питання.

"Але наразі для нас більш актуальне є питання стосовно видалення постів українців, зокрема у фейсбуці, які присвячені війні. Тому що їх регуляція, їх алгоритми не дозволяють розповідати про те, що у нас відбувається насправді. Таке саме питання стоїть і перед ютубом, тому що це стосується практично всіх українських медіа, які там присутні. Я думаю, що вирішивши це питання, ми очевидно дійдемо і до історії з ботофермами", - підсумував він.

Як повідомлялося, група народних депутатів пропонує Верховній Раді (законопроєкт №9223) передбачити кримінальну відповідальність за використання акаунтів і сторінок у соціальних мережах із метою поширення недостовірної інформації проти основ національної безпеки України. Співавторами законодавчої ініціативи виступили члени фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу, Сергій Кузьміних, Максим Павлюк, Михайло Лаба та Олег Арсенюк.