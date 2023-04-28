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09:52 28.04.2023

Після війни кількість гравців на українському медіаринку стане меншою - Ткаченко

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Після війни кількість гравців на українському медіаринку стане меншою - Ткаченко

 Після закінчення війни з РФ кількість гравців на українському медіаринку стане меншою, а сам ринок дуже непросто буде відновлюватися, вважає міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Ми наразі із колегами, зокрема за допомогою наших західних партнерів, робитимемо ресерч щодо прогнозів. Безумовно, буде переформатування ринку, багато медіа або закриються, або змінять свій профіль, акценти. Для нас головне - не втратити медійний ринок, тому що падіння в різних його сегментах відрізняється. Найбільше падіння - у телебаченні. Тому точно можна сказати: кількість гравців буде меншою, а сам ринок відновлюватиметься дуже непросто", - сказав Ткаченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр наголосив, що з огляду на це буде потрібна якась державна підтримка або підтримка країн-партнерів.

На уточнювальне запитання, чи залишиться медіаринок після війни прерогативою великого бізнесу, чи можна очікувати, що держава стимулюватиме розвиток незалежних засобів масової інформації, Ткаченко сказав, що поки що не може сказати.

"Навряд чи вам хто-небудь зробить більш точний прогноз. Але те, що кількість гравців буде меншою і ринок буде не швидко відновлюватися і буде потрібна допомога і країн-партнерів, і держави - це факт", - підсумував міністр.

Теги: #мінкультури #ткаченко

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