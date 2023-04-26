Україна розпочала гармонізацію законодавства для приєднання до роумінгової зони Roam like at home

Українська та європейська сторони завершили офіційні процедури внесення змін до Угоди про асоціацію, що відкривають шлях для фактичного приєднання України до роумінгової зони ЄС.

Про це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, повідомила у фейсбуці.

Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі схвалив оновлення до Доповнення 17-3 (Правила, що застосовуються в телекомунікаційних послугах) до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, що дає змогу розпочати процедуру гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС для приєднання до європейської роумінгової зони Roam like at home.

"Роумінг з ЄС: завершено офіційну процедуру внесення змін до Угоди про асоціацію. Українська та європейська сторони завершили офіційні процедури внесення змін в Угоду про асоціацію, які відкривають шлях для фактичного приєднання України до роумінгової зони ЄС", - пояснюється в повідомленні.

Україна переходить до виконання домашнього завдання - гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС у частині роумінгу, наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна може приєднатися до зони вільного телефонного роумінгу Roam like at home (RLAH) у 2024 році, якщо всі необхідні зміни до законодавства буде імплементовано менш ніж за 12 місяців.

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, відповідаючи на запитання, як зміняться тарифи з RLAH, стверджував, що вони будуть нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення РФ. Споживачам не потрібно буде платити додаткові збори або купувати SIM-картки в країні перебування, щоб економити, оскільки користуватися домашніми тарифами від українських операторів буде вигідно. Наразі такі тарифи встановлені в багатьох європейських країнах завдяки Спільній заяві, а після приєднання до RLAH будуть встановлені на постійній основі.

Кабмін завершив внутрішню процедуру щодо оновлення Доповнення 17-3 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Аналогічну внутрішню процедуру днями виконала Рада ЄС. Повідомлялося, що після того, як Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі затвердить ці оновлення, Україна матиме 12 місяців на імплементацію списку законодавчих норм для можливості приєднання до єдиного європейського роумінгового простору RLAH. На підставі оцінки ЄС буде ухвалено остаточне рішення щодо термінів приєднання.