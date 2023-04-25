Національна місія з кібербезпеки США (CNMF) направила в Україну 43 фахівців для боротьби з кібертаками РФ

Національна місія з кібербезпеки США (CNMF) направила в Україну 43 фахівців з метою боротьби з кібератаками російських окупантів, повідомляє Reuters з посиланням на слова генерала-майора армії США, командувача CNMF Вільям Гартмана.

"Гартман сказав, що CNMF направила 43 фахівців в Україну, яка бореться з російськими кібернападами в розпал війни, яку Росія називає "спецоперацією", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті у вівторок.

"Ми відправляємо групи захисту, і вони полюють за спільними противниками, знаходять інструменти та можливості", - цитує Reuters слова Гартмана.

Командувач CNMF повідомив, що за останні три роки, кіберсили США провели 47 таких оборонних операцій "полювання наперед" у 20 країнах на запрошення цих країн.

"Попит на це тільки зростає, і вони не всі однакові", - зазначив Гартман.