Держкомтелерадіо України передав Нацполіції скриншоти сторінок сайту, матеріали якого становлять загрозу національній безпеці

Державний комітет телебачення і радіомовлення України провів моніторинг вебресурсів, під час якого було виявлено вебсайт, матеріали якого порушують чинне законодавство і становлять загрозу національній безпеці.

"Зокрема, на вебсайті, назва якого в інтересах слідства поки що не оприлюднюється, розміщено велику кількість матеріалів, що містять ознаки злочинів, передбачених ст. 161 (порушення рівноправності залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) і ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, які пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на фейсбук Держкомтелерадіо в понеділок.

На цьому вебсайті також поширюють матеріали "Первого канала" РФ, із роз'ясненнями т. зв. спецоперації Росії. Крім цього, на вебресурсі міститься символіка комуністичного режиму та держави-агресора, а також цитати ідеологів "руского міра".

"Держкомтелерадіо звернувся до Національної поліції України з проханням вжити передбачених законом заходів реагування та надав відповідні посилання і скриншоти сторінок вебсайту", - наголошується в повідомленні.