Єврокомісія пропонує масштабні заходи з кібербезпеки ЄС

Єврокомісія (ЄК) оголосила у вівторок про затвердження своєї законодавчої ініціативи щодо нового закону ЄС про кібербезпеку.

"Кібербезпека обов'язкова. Щоб захистити наші суспільства, щоб захистити нас як громадян. І для захисту нашої економіки. Майже 30% малих і середніх підприємств Європи хоча б раз за останні 12 місяців стикалися з кіберзлочинністю", - заявила виконавчий заступник голови ЄК Маргрете Вестагер, презентуючи законодавчу ініціативу на пресконференції у Страсбурзі.

Як планують у Єврокомісії, новий закон спрямований на забезпечення виявлення та інформування про загрози та інциденти у сфері кібербезпеки, підвищення готовності критично важливих об'єктів до кібератак, поліпшення взаємодії держав-членів ЄС під час реагування на кіберзагрози.

"Для швидкого та ефективного виявлення великих кіберзагроз комісія пропонує створити європейський кіберщит, який являє собою загальноєвропейську інфраструктуру, що складається з національних і транскордонних центрів операцій із гарантування безпеки (SOC) по всьому ЄС. Цим центрам буде доручено виявляти кіберзагрози і реагувати на них. Вони використовуватимуть найсучасніші технології, як-от штучний інтелект (ШІ) і розширений аналіз даних, для виявлення й обміну своєчасними попередженнями про кіберзагрози та транскордонні інциденти", - ідеться в комюніке ЄК, що роз'яснює законодавчі ініціативи.

Такі центри зможуть розпочати роботу до початку 2024 року.

Одночасно Єврокомісія презентувала Академію, покликану забезпечити більш скоординований підхід до усунення нестачі кадрів у сфері кібербезпеки.