Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

До переліку 254 компаній, що потрапили під нові 10-річні санкції України, увійшли в переважній більшості російські IT-компанії.

Відповідний указ №227/2023 про введення в дію рішення РНБО від 15 квітня підписав президент України Володимир Зеленський.

Серед підсанкційних компаній, зокрема, провідні російські інтернет-холдинги "Яндекс" і "Рамблер Груп", великі на ринку послуг автоматизації роботи підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика", а також відоме АТ "Сітронікс".

Крім того, у списку українське ТОВ "Корпоративні бізнес-системи" ("КБС") з Одеси та однойменні російська і казахстанська компанії з Москви і Алмати відповідно.

Згідно з даними opendatabot, наразі бенефіціарами українських КБС вказано їхнього директора Леоніда Пашина, а виручка компанії 2022 року становила 67,4 млн грн. Крім того, компанія вигравала в тендерах Нацбанку України, Ощадбанку, Українського держцентру радіочастот, ДП "Енергоринок" і Одеського морського торгового порту.

На сайті російської компанії (CBS) зазначено, що вона заснована в 1998 році і є широкопрофільним розробником і системним інтегратором, надає послуги на території Казахстану, Росії та країн Центральної Азії.