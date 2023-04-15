Телеком

16:29 15.04.2023

Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

1 хв читати
Україна запровадила нові санкції проти "Яндекс" і "Рамблер Груп", підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика" - указ

До переліку 254 компаній, що потрапили під нові 10-річні санкції України, увійшли в переважній більшості російські IT-компанії.

Відповідний указ №227/2023 про введення в дію рішення РНБО від 15 квітня підписав президент України Володимир Зеленський.

Серед підсанкційних компаній, зокрема, провідні російські інтернет-холдинги "Яндекс" і "Рамблер Груп", великі на ринку послуг автоматизації роботи підприємств "Програмні продукти "Парус" і "1С-Галктика", а також відоме АТ "Сітронікс".

Крім того, у списку українське ТОВ "Корпоративні бізнес-системи" ("КБС") з Одеси та однойменні російська і казахстанська компанії з Москви і Алмати відповідно.

Згідно з даними opendatabot, наразі бенефіціарами українських КБС вказано їхнього директора Леоніда Пашина, а виручка компанії 2022 року становила 67,4 млн грн. Крім того, компанія вигравала в тендерах Нацбанку України, Ощадбанку, Українського держцентру радіочастот, ДП "Енергоринок" і Одеського морського торгового порту.

На сайті російської компанії (CBS) зазначено, що вона заснована в 1998 році і є широкопрофільним розробником і системним інтегратором, надає послуги на території Казахстану, Росії та країн Центральної Азії.

Теги: #it #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 15.04.2023
Україна ввела санкції проти понад 240 юросіб та більше ніж 400 фізосіб, зокрема російських спортсменів - укази

Україна ввела санкції проти понад 240 юросіб та більше ніж 400 фізосіб, зокрема російських спортсменів - укази

08:30 14.04.2023
США запровадили нові санкції проти понад 120 підсанкційних компаній і фізосіб РФ

США запровадили нові санкції проти понад 120 підсанкційних компаній і фізосіб РФ

20:00 12.04.2023
Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

19:53 12.04.2023
США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

08:25 12.04.2023
Канада запровадила санкції проти Нацбанку Білорусі, Беларусбанка та низки інших фінансових організацій республіки

Канада запровадила санкції проти Нацбанку Білорусі, Беларусбанка та низки інших фінансових організацій республіки

20:59 11.04.2023
Канада ввела санкції проти 14 громадян РФ і 34 компаній

Канада ввела санкції проти 14 громадян РФ і 34 компаній

23:16 07.04.2023
РНБО готує новий санкційний список – Зеленський

РНБО готує новий санкційний список – Зеленський

08:47 06.04.2023
Профільний комітет пропонує Раді дозволити ліквідацію або націоналізацію банків підсанкційних власників

Профільний комітет пропонує Раді дозволити ліквідацію або націоналізацію банків підсанкційних власників

14:29 04.04.2023
Норвегія запровадила нові санкції проти РФ

Норвегія запровадила нові санкції проти РФ

20:12 01.04.2023
Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

У "Дії" запущено бета-тест електронного підпису, який буде дійсним у Євросоюзі

Маск та Возняк попросили призупинити розробку систем ШІ, що перевершують за потужністю GPT-4

"Мавка. Лісова пісня" стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності - Держкіно

Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

ОСТАННЄ

Ракета SpaceX стартувала на орбіту з групою з 51 мінісупутника

"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію в межах одного міста

Асоціація IT Ukraine ініціює заборону на використання держкомпаніями та бізнесом російського ПЗ

GlobalLogic презентувала у Львові "розумні" дефібрилятори та біонічний протез руки

IT-компанії поки що не забронювали жодного військовозобов'язаного співробітника за новою процедурою - асоціація IT Ukraine

Twitter перестав існувати як самостійна компанія, увійшовши до складу X Corp.

В Україні у 2022 році найчастіше звільняли співробітників невеликих IT-компаній - DOU

В Україні зросла кількість абонентів мобільного зв'язку, які скористалися послугою переходу до іншого оператора зі збереженням номера

"Брати Супер Маріо в кіно" допомогли IMAX і Cinemark установити рекорди зборів і відвідуваності

Твіттер скасував обмеження щодо акаунтів представників російської влади

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА