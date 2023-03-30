Експерти прогнозують складнощі для IT-індустрії України у 2023 році

Ситуація у 2023 році для IT-індустрії України буде складнішою, ніж у 2022 році, коли компанії продовжували працювати за контрактами, укладеними ще до війни.

На такій думці зійшлися учасники профільної дискусії "Як трансформується український IT-сектор", організованої Центром економічної стратегії.

"Якщо говорити про очікування від 2023 року, то він, із погляду труднощів, буде складнішим, ніж 2022 рік", - зазначила виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

За словами CEO EPAM Степана Мітіша, COVID спровокував буквально бум цифровізації, тож у 2020-2021 рр. відмічалося значне зростання, яке спостерігалося ще й у 2022 році.

"Але це можна порівняти з крутою вечіркою, на якій було багато алкоголю, багато їжі, але, на жаль, свята закінчуються... Нині в IT-сфері не тільки України відбувається похмілля. Враховуючи фактор дорогих грошей, кожен замовник замислюється про повернення інвестицій. І наразі цифровізацію заради цифровізації ніхто не робить", - сказав голова EPAM.

Нинішню ситуацію в IT-секторі він охарактеризував як "ідеальний шторм", назвавши головними викликами повномасштабне вторгнення РФ в Україну, економічну ситуацію у світі та здорожчання грошей; розвиток штучного інтелекту, який, як ChatGPT, може писати не тільки хороші тексти, а й програмні коди на рівні фахівців.

"Я можу сказати, що загалом рік буде дуже складним. І навіть у 2024 році, можливо, ще не настануть поліпшення. Доки в країні триватиме війна, на жаль, говорити про підстави для розвитку IT-індустрії не можна. Потрібно залишатися реалістами", - резюмував Мітіш.

Процеси, що відбуваються в галузі, відіб'ються, безумовно, і на ринку праці - кількості вакансій і зарплатах фахівців, зазначили учасники дискусії.

"Уже зараз можна бачити, що кількість вакансій зменшується, а кількість претендентів на них зростає. Якщо до війни це був ринок кандидатів, які могли собі дозволити обирати і йти працювати туди, де цікавіше, то нині на десятьох кандидатів одна позиція", - сказав CEO EPAM. За його словами, скорочення в українських компаніях у 2023 році відбуватимуться, як і на глобальному ринку.

Як зазначив співзасновник платформи пошуку роботи Jooble Роман Прокоф'єв, ринок США великою мірою визначає те, що відбувається на глобальному світовому ринку. "І що ми наразі бачимо на американському ринку? Це почалося десь із кінця лютого - скорочення, про які говорили в новинах. Це, я б сказав, початок. Тому ми бачимо нині на десятки відсотків падіння кількості вакансій на IT-ринку в США, зменшення бюджетів", - описав ситуацію Прокоф'єв.

За його словами, процеси, що відбуваються у США, вплинуть на кількість замовлень у сегменті аутсорсингу в Україні. "Більшість компаній (потенційних замовників – ІФ-У) готується до рецесії і складних часів, і вони дуже відповідально ставляться до своїх бюджетів", - пояснив співзасновник Jooble.

Крім того, за його словами, замовники під час вибору компаній-підрядників враховуватимуть ризики в країні, й багато хто може не погодитися віддати контракт українській компанії, наприклад, через побоювання повторення ситуації з вимкненнями електроенергії та впливу на виконання робіт.

У ситуації, що склалася, в IT-секторі стало простіше знаходити хороших кандидатів, і вони більше не переоцінені. "Нині за $3,5 тис. за місяць можна найняти вже не junior, а підібрати фахівця з хорошим досвідом і мотивацією", - сказав СЕО групи компаній KindGeek, інвестор і співзасновник Lviv Tech Angels Антон Скрипник.

На думку заступника міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, водночас наразі стабілізувалася ситуація, пов'язана з енергопостачанням, і багато компаній навіть після літа будуть готові працювати автономно.

Чиновник вважає, що динаміка українського IT-експорту 2023 року вийде на плато, але багато чого залежатиме від ситуації з бойовими діями.

Як зазначив Борняков, Мінцифри стежить за ситуацією в секторі й за можливості намагається допомагати компаніям на макрорівні, відгукуючись також і на звернення окремих компаній, наприклад, у частині збереження контрактів.

За його словами, Мінцифри також надавало допомогу в питаннях бронювання співробітників від мобілізації та організації закордонних відряджень. "Намагалися ситуацію вирішити системно: була ідея запровадити e-відрядження, що дало б змогу виїжджати навіть незаброньованим, але вона не знайшла підтримки з точки зору соціальної справедливості. Тому нині цю ініціативу відкладено, але точково, де можна, ми намагаємося допомагати", - сказав заступник міністра.

За даними Центру економічних стратегій, на тлі скорочення на 0,2% глобальних витрат на IT у світі у 2022 році, експорт IT-послуг з України знизився на 9% - з $3,9 млрд до $3,6 млрд. Водночас кількість співробітників у топ-50 IT-компаній зменшилася зі 100 тис. до 92 тис.

Окрім того, у світі тільки з початку 2023 року 529 IT-компаній звільнили 154 тис. співробітників проти 161 тис. за весь 2022 рік. За даними сервісу пошуку роботи djinny, кількість вакансій в індустрії в Україні вже скоротилася з 9,7 тис. у жовтні 2022 року до 7,7 тис. станом на 1 березня 2023 року.