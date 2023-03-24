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11:14 24.03.2023

"Нова пошта" перезапустила оновлений "Сейф-сервіс"

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"Нова пошта" перезапустила оновлений "Сейф-сервіс"

Група компаній "Нова пошта" перезапустила систему безпечних угод із доставки, яку було скасовано 2020 року через діяльність шахраїв, тепер "Сейф-сервіс" доступний виключно в мобільному застосунку, повідомила пресслужба поштового оператора.

"Зараз усе інформування продавця та покупця щодо перебігу онлайн-покупки, оплата замовлення відбувається в найбільш захищеному каналі - у мобільному застосунку "Нової пошти". І це додає нам упевненості, що "Сейф-сервіс" буде безпечним і корисним для продавців і покупців", - зазначив СЕО фінтех-компанії NovaPay, яка надає сервіс, Андрій Кривошапко.

Як зазначає поштовий оператор, "Сейф-сервіс" забезпечує безоплатне повернення посилки для продавця, а покупець, зі свого боку, більше не має здійснювати передплату.

Зокрема, покупець отримує повідомлення з номером накладної та можливістю оплатити замовлення. Після оплати товару в застосунку кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Отже, покупець має змогу оглянути посилку у відділенні та уникає ризику з передплатою незнайомому продавцю на картку. Лише після того, як він оглянув і забрав посилку, кошти через 30 хвилин перераховуються продавцю на картку.

Крім того, посилка, оформлена через "Сейф-сервіс", може зберігатися у відділенні п'ять днів. На шостий день вона автоматично повернеться до відправника, кошти - покупцеві, а угоду буде скасовано.

У "Новій пошті" уточнили, що для того, щоб скористатися "Сейф-сервісом", спершу продавець має створити експрес-накладну в мобільному застосунку, у розділі "Додаткові послуги" обрати "Сейф-сервіс", після цього покупець отримує push-повідомлення з номером накладної та має дві доби на оплату замовлення.

Як повідомлялося, "Нова пошта" запустила "Сейф-сервіс" у тестовому режимі 25 серпня 2020 року, проте вже 7 жовтня була змушена призупинити його роботу через зловживання послугою шахраями.

Теги: #сейф #нова_пошта #сервіс

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