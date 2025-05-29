ПриватБанк запустив AI-сервіс для експрес перевірки репутації контрагентів

Державний ПриватБанк (Київ), найбільший на ринку, у партнерстві з Українським бюро кредитних історій запустив AI-сервіс для миттєвого аналізу ділової репутації контрагентів у "Приват24 для бізнесу" на основі відкритих даних.

"Новий сервіс, базований на алгоритмах штучного інтелекту, дає можливість отримати стислий висновок про ділову репутацію контрагента на основі аналізу відкритих даних про історію, зв’язки, фінансовий стан тощо", - повідомив ПриватБанк на сайті.

Зазначається, що сервіс може оперативно виявляти потенційні юридичні та репутаційні ризики.

Клієнти ПриватБанку також можуть у режимі онлайн відстежувати зміни щодо своїх компаній і контрагентів, а також інтегрувати сервіс у власні облікові системи через API.

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року ПриватБанк займав перше місце за загальними активами 945,4 млрд грн, або 25,2% серед 61-го банку.