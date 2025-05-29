Інтерфакс-Україна
Економіка
11:33 29.05.2025

ПриватБанк запустив AI-сервіс для експрес перевірки репутації контрагентів

1 хв читати
ПриватБанк запустив AI-сервіс для експрес перевірки репутації контрагентів

Державний ПриватБанк (Київ), найбільший на ринку, у партнерстві з Українським бюро кредитних історій запустив AI-сервіс для миттєвого аналізу ділової репутації контрагентів у "Приват24 для бізнесу" на основі відкритих даних.

"Новий сервіс, базований на алгоритмах штучного інтелекту, дає можливість отримати стислий висновок про ділову репутацію контрагента на основі аналізу відкритих даних про історію, зв’язки, фінансовий стан тощо", - повідомив ПриватБанк на сайті.

Зазначається, що сервіс може оперативно виявляти потенційні юридичні та репутаційні ризики.

Клієнти ПриватБанку також можуть у режимі онлайн відстежувати зміни щодо своїх компаній і контрагентів, а також інтегрувати сервіс у власні облікові системи через API.

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року ПриватБанк займав перше місце за загальними активами 945,4 млрд грн, або 25,2% серед 61-го банку.

Теги: #ai #приватбанк #сервіс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:09 17.05.2025
ПриватБанк попередив про недоступність "Приват24" вночі 18 травня

ПриватБанк попередив про недоступність "Приват24" вночі 18 травня

12:22 05.05.2025
Приватбанк у І кв. збільшив чистий прибуток на 21,9% – до 16,9 млрд грн

Приватбанк у І кв. збільшив чистий прибуток на 21,9% – до 16,9 млрд грн

11:21 01.05.2025
ПриватБанк за 2-3 роки переобладнає всі відділення у підвищеної доступності для людей з інвалідністю

ПриватБанк за 2-3 роки переобладнає всі відділення у підвищеної доступності для людей з інвалідністю

18:30 30.04.2025
Microsoft планує розширити потужності дата-центрів у ЄС на 40% за два роки

Microsoft планує розширити потужності дата-центрів у ЄС на 40% за два роки

15:04 04.04.2025
Верховний суд у справі Суркісів знову підтвердив неможливість оскарження bail-in ПриватБанку

Верховний суд у справі Суркісів знову підтвердив неможливість оскарження bail-in ПриватБанку

14:44 24.03.2025
ПриватБанк з 1 квітня збільшує дохідність депозитів у гривні до 13-14%

ПриватБанк з 1 квітня збільшує дохідність депозитів у гривні до 13-14%

13:15 14.02.2025
Viber запускає в Україні сервіс верифікованих знайомств

Viber запускає в Україні сервіс верифікованих знайомств

14:33 31.01.2025
Сервіс скарг на відсутність мобільного зв'язку та інтернету з'явився в "Дії"

Сервіс скарг на відсутність мобільного зв'язку та інтернету з'явився в "Дії"

11:57 22.01.2025
Держмитслужба попереджає про зупинку роботи сервісів інформаційного обміну з Держказначейством 25 січня

Держмитслужба попереджає про зупинку роботи сервісів інформаційного обміну з Держказначейством 25 січня

21:55 18.10.2024
У застосунку Резерв+ запустили сервіс рекрутингу

У застосунку Резерв+ запустили сервіс рекрутингу

ВАЖЛИВЕ

Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

ОСТАННЄ

ОККО за 5 років планує збільшити свої потужності ВДЕ майже до 1 ГВт – СЕО

Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

Ціни на свинину стабільні, змін не очікується - аналітики

Шмигаль не бачить загроз через відновлення ЄС квоти на імпорт с/г товарів з України

Обмеження торгівлі валютними ОВДП передбачено меморандумом з МВФ для збереження пропозиції валюти на ринку – НБУ

"Укренерго" акцептувала ще 249 МВт балансувальної потужності для забезпечення стабільної роботи енергосистеми

Ексзаступник голови Міненерго Немчинов та представник "УГВ" Шикеринець лідирують в конкурсі на членів НКРЕКП

УЗ ініціювала підвищення ставок на контейнерні перевезення, що може знизити їх конкурентоспроможність - АМЕУ

Штрафи за порушення торгівлі тютюном зросли на 87,7% за 4 міс.-2025 - очільник ДПС

Сирота звільнився з посади гендиректора "Укргідроенерго", обов'язки очільника виконуватиме Сухецький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА