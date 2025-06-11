Schneider Electric і Start Campus створюють масштабовану, стійку основу для інфраструктури штучного інтелекту та хмарних технологій у Португалії

Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, уклав партнерство з компанією Start Campus, новатором у розбудові сталих дата-центрів для масштабного AI, для запуску та експлуатації об’єкта SIN01 потужністю 26 мегават (МВт) у Сінеші.

Об’єкт SIN01, що працює з IV кварталу 2024 року та є першим корпусом кампусу Start Campus потужністю 1,2 ГВт, використовує комплексне портфоліо рішень EcoStruxure для дата-центрів і послуги в галузі сталого розвитку від Schneider Electric. Це дозволяє встановлювати нові стандарти стійкості й надійності для обчислень у сфері ШІ, хмарних технологій та GPU-кластерів.

Інноваційний об’єкт зведено на колишніх промислових землях поблизу виведеної з експлуатації електростанції з урахуванням сучасних вимог до енергоефективності. Завдяки використанню розумних даних з підключеної інфраструктури Schneider Electric та аналітиці в реальному часі через програмне забезпечення EcoStruxure, компанія досягає надзвичайного рівня операційної ефективності, надійності та масштабованості на SIN01.

«Бачення Start Campus щодо створення одного з найбільших хабів AI-дата-центрів у Європі — безпрецедентне. Ми пишаємося партнерством, яке дозволило нам об’єднати наш досвід у галузі дата-центрів, будівництва, енергетики та промисловості для формування нових стандартів на SIN01», — зазначив Пабло Руїс Ескрібано, старший віцепрезидент з питань безперебійного живлення та бізнесу дата-центрів компанії Schneider Electric у Європі. «Цей новий цифровий вузол не лише стимулює інвестиції та інновації в регіоні, але й дає змогу хмарним і гіпермасштабним провайдерам використовувати передові потужності дата-центрів для підтримки інфраструктури ШІ.»

Надійна, масштабована інфраструктура, готова до впровадження ШІ

У центрі об’єкта SIN01 Schneider Electric впровадила повний набір рішень, цифрово оптимізованих для життєвого циклу дата-центру. До них входять елементи енергосистеми, зокрема, ДБЖ серії Galaxy VX, комутаційне обладнання без SF6 — шкідливого парникового газу, системи розподілу середньої та низької напруги з термомоніторингом, а також додаткова інфраструктура в умовах високої щільності обладнання.

Для забезпечення найвищих стандартів безвідмовності, ефективності та надійності використовуються рішення EcoStruxure Buildings Management (BMS), Energy Management, Power Monitoring Expert (PME) і програмне забезпечення Planon із вбудованими засобами автоматизації та кіберзахисту. Все це доповнено індивідуальним сервісним договором від Schneider Electric, який включає віддалений моніторинг, управління активами, технічне обслуговування 24/7 і присутність інженерів на об’єкті.

Крім того, завдяки консультаційним та сталим рішенням Schneider Electric, компанія Start Campus розробила стратегію закупівлі електроенергії (PPA) для забезпечення роботи об’єкта на 100% відновлюваній енергії. Завдяки комплексному підходу до проєктування, будівництва, встановлення та введення в експлуатацію, Start Campus створив безпечну, масштабовану та енергоефективну інфраструктуру, спеціально адаптовану для хмарних і AI-дата-центрів.

«У Start Campus ми прагнемо створити основу для наступного покоління сталої цифрової інфраструктури, готової до впровадження ШІ. Електроенергія — один із найважливіших ресурсів сучасної цифрової екосистеми. Але мова йде не лише про доступ до енергії — важливо вміти керувати нею ефективно, розумно та стало у великих масштабах. Наше партнерство з Schneider Electric змінює підхід до роботи, інтегруючи передові енергетичні технології та забезпечуючи прозорість на всіх рівнях нашої інфраструктури», — зазначив Роберт Данн, генеральний директор Start Campus.

Створюючи сталу цифрову майбутність для Португалії, Європи та світу

Розташований на південному заході Португалії, SIN01 сьогодні є найбільшим дата-центром, коли-небудь збудованим у країні, і став ключовою віхою у зміцненні позицій Португалії як центру глобальної цифрової економіки — як на європейському, так і на світовому рівнях.

Дата-центр SIN01 оптимізовано для високопродуктивних навантажень, зокрема для ШІ, хмарних обчислень гіпермасштабу та цифрової трансформації. Він використовує унікальні переваги Португалії як низьковуглецевого енергетичного хабу з високою доступністю. На сьогодні Португалія пропонує одну з найконкурентніших енергетичних моделей у Європі, що базується на зростаючому потенціалі відновлюваних джерел.

Стратегічне розташування в Сінеші забезпечує прямий доступ до міжнародних високошвидкісних мереж та підводних кабельних маршрутів, що перетворює об’єкт на нові цифрові ворота Європи. Оптичні кабелі тут мають вихід на Північну Америку, Африку та Латинську Америку (LATAM), забезпечуючи конкурентну затримку сигналу для всіх ключових європейських і глобальних економічних центрів.

Start Campus, яка нещодавно оголосила про інвестицію в розмірі 8,5 мільярда євро для пришвидшення будівництва кампусу у відповідь на зростаючий попит на інфраструктуру ШІ, є однією з небагатьох компаній у Європі, які вже повністю забезпечили понад 1 ГВт потужності від електромережі. Як проєкт національного значення (PIN), Start Campus також заклала міцний фундамент для розвитку дата-центрів та економіки Португалії, співпрацюючи з місцевою громадою задля створення до 1 200 висококваліфікованих прямих робочих місць і ще близько 9 000 непрямих упродовж усього періоду реалізації проєкту.

Більше інформації про рішення Schneider Electric для дата-центрів — на офіційному сайті.

Про Schneider Electric

Мета Schneider – створювати вплив, надаючи всім можливість максимально використовувати нашу енергію та ресурси, забезпечуючи прогрес і сталість для всіх. Ми називаємо це Life Is On.

Наша місія — бути надійним партнером у сфері сталого розвитку та ефективності.



Ми є глобальним лідером галузевих технологій, запроваджуючи світовий досвід у сфері електрифікації, автоматизації та цифровізації для розумних галузей промисловості, надійної інфраструктури, перспективних центрів обробки даних, інтелектуальних будівель та інтуїтивно зрозумілих будинків. Спираючись на наш глибокий досвід у галузі, ми надаємо інтегровані наскрізні промислові рішення IoT із підтримкою штучного інтелекту з підключеними продуктами, автоматизацією, програмним забезпеченням і послугами, створюючи цифрові двійники, щоб забезпечити прибуткове зростання для наших клієнтів.

Головним ресурсом нашої компанії є 150 000 співробітників та понад мільйон партнерів, які працюють у понад 100 країнах світу, щоб забезпечити близькість до наших клієнтів та заінтересованих сторін. Ми підтримуємо різноманітність та інклюзію в усьому, що робимо, керуючись нашою значущою метою сталого майбутнього для всіх.

www.se.com

Про Start Campus

Start Campus реалізує проєкт SINES DC — кампус дата-центрів потужністю 1,2 ГВт у Португалії, створюючи найбільшу та найстійкішу цифрову екосистему Європи з провідною глобальною мережевою інфраструктурою.

SINES DC пропонує клієнтам максимальну гнучкість завдяки різним форматам співпраці: від підключених корпусів (powered shell) до повністю готових рішень під ключ і будівництва під індивідуальні вимоги. Передові пропозиції компанії адаптовані до потреб ШІ і враховують вимоги майбутнього, інтегруючи технології рідинного охолодження в гнучку та масштабовану архітектуру.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 8,5 мільярда євро. Він працюватиме на 100% відновлюваній енергії та орієнтований на досягнення галузевого рекорду енергоефективності (PUE) — 1.1 і водної ефективності (WUE) — 0, завдяки використанню природного охолодження з океану.

www.startcampus.pt .

Ми в соц. мережах: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Blog