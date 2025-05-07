Digital Realty та Schneider Electric створюють новий цифровий шлюз для Південної Європи

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Новий цифровий центр HER1 зменшує розрив у сфері підключення та інфраструктури в Південній Європі, забезпечуючи взаємозв’язок міжнародних, регіональних і локальних підводних кабелів для кращого обслуговування регіонів EMEA.

Новий об’єкт HER1 від Digital Realty використовує модульні рішення для дата-центрів від Schneider Electric, що дозволяє реалізувати проєкт у віддаленому розташуванні за 12 місяців, дотримуючись суворих стандартів надійності та енергоефективності.

Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, уклала партнерство з Digital Realty (NYSE: DLR), найбільшим світовим постачальником рішень в області хмарних та нейтральних центрів обробки даних, колокації та міжмережевої взаємодії, для запуску нового дата-центру HER1 в Іракліоні, Крит.



На початку квітня 2025 року HER1 став першим нейтральним до операторів об’єктом на острові, відіграючи важливу роль у скороченні цифрового розриву в Південній Європі. Він забезпечує взаємозв’язок міжнародних, регіональних та локальних підводних кабелів, дозволяючи хмарним провайдерам, телеком-компаніям та мережам доставки контенту (CDN) ефективніше обслуговувати прилеглі регіони.



HER1 працює у тандемі зі стрімко зростаючими ринками, зокрема Афінами, Барселоною, Марселем, Римом і Тель-Авівом, і є ключовою частиною середземноморської платформи дата-центрів Digital Realty. Це значний крок до того, щоб зробити Грецію стратегічним вузлом підключення для Південної та Східної Європи, Північної Африки та Близького Сходу.

Після успішного впровадження модульного дата-центру на об’єкті Marseille 2 (MRS2), Digital Realty знову скористалась готовим до впровадження рішенням рівня Tier III з портфоліо модульних дата-центрів EcoStruxure™ від Schneider Electric. Це дозволило подолати низку викликів на HER1, зокрема: пришвидшений запуск об’єкта (менше ніж за 12 місяців), підвищені вимоги до енергоефективності, а також необхідність у виробництві, тестуванні та доставці обладнання поза межами об’єкта через його віддалене розташування на Криті.

Для цього Schneider Electric надала спеціалізоване рішення, що включає два повністю інтегровані, модульні енергетичні блоки з обладнанням середньої напруги (MV), трансформаторами, обладнанням низької напруги (LV), системами безперебійного живлення (UPS) та повітряного охолодження. Також було встановлено два великомасштабних дата-холи “все в одному” з енергозабезпеченням, охолодженням та ІТ, оснащені системою моніторингу EcoStruxure для керування будівлею та енергоспоживанням (EPMS).

Окрім того, Schneider Electric забезпечила повний спектр послуг з проєктування, будівництва та консалтингу для дата-центру, включно з усім механічним, електричним (M&E) і програмним обладнанням, виробництвом, складанням, введенням в експлуатацію та системами безпеки. Це дозволило об’єкту HER1 від Digital Realty відповідати жорстким термінам впровадження, зменшуючи ризики збоїв під час монтажу на місці.

«Значні інвестиції Digital Realty у новий дата-центр в Іракліоні підкреслюють нашу відданість ідеї зробити Середземномор’я глобальним вузлом підключення, який з’єднує континенти та сприяє цифровій трансформації», – зазначив Фабріс Кокіо, старший віцепрезидент Digital Realty у Франції. – «Завдяки нашому стратегічному партнерству з Schneider Electric ми пришвидшуємо запуск цього важливого проєкту, щоб оперативно реагувати на зростання цифрового трафіку в регіоні, водночас підвищуючи надійність і різноманітність мереж для підприємств і громад».

Новий шлюз для Південної Європи

За даними Telegeography, міжнародна пропускна здатність у Південній Європі з 2016 року зростала зі складним середньорічним темпом понад 30%, що відповідає шестикратному збільшенню передавальної здатності в регіоні.

Завдяки своєму географічному розташуванню та постійним інвестиціям у підводні мережі, такі як 2Africa, Andromeda, East to Med Corridor (EMC), Medusa та Thetis, багато організацій обирають Крит як стратегічне місце для завершення підводних кабелів та розміщення дата-центрів. Це перетворює регіон на глобальний вузол взаємозв’язку, який об’єднує кілька континентів.

HER1 — перший нейтральний (carrier-neutral) дата-центр Digital Realty на Криті — розташований поруч із точками виходу декількох із цих підводних кабельних систем і забезпечить високонадійну інфраструктуру для хмарних сервісів, операторів підводних мереж і спільнот, що потребують підключення.

«Протягом багатьох років Schneider Electric співпрацює з Digital Realty, щоб задовольнити найвищі стандарти будівництва дата-центрів у всьому світі, і наш спільний проєкт HER1 демонструє величезний потенціал модульних рішень для реалізації складних проєктів у стислий термін із мінімальним ризиком», – зазначив Пабло Руїс Ескрібано, старший віцепрезидент підрозділу Secure Power and Data Center Business, Schneider Electric у Європі. – «Успішне впровадження HER1 є важливим поворотним моментом у розвитку дата-центрів у Південній Європі. Завдяки створенню цього нового глобального вузла підключення на Криті, Digital Realty протягом багатьох років забезпечуватиме зв’язок між клієнтами з різних континентів».

Для отримання додаткової інформації про модульні рішення EcoStruxure Modular Data Center від Schneider Electric – відвідайте офіційний вебсайт.

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Digital Realty об’єднує компанії та дані, пропонуючи повний спектр рішень у сфері дата-центрів, колокації та взаємоз’єднання. Платформа PlatformDIGITAL®, глобальна платформа дата-центрів компанії, забезпечує клієнтам безпечне середовище для обміну даними та перевірену методологію Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) для стимулювання інновацій і ефективного подолання викликів, пов’язаних із концентрацією даних (Data Gravity). Digital Realty надає своїм клієнтам доступ до спільнот даних, які є важливими саме для них, завдяки глобальній мережі з понад 300 об’єктів у 50+ мегаполісах і 25+ країнах на шести континентах. Детальніше про Digital Realty – на digitalrealty.com або на наших сторінках у LinkedIn та X.