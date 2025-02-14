Інтерфакс-Україна
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13:15 14.02.2025

Viber запускає в Україні сервіс верифікованих знайомств

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Компанія Rakuten Viber відкрила попередню реєстрацію в сервісі знайомств Viber Dating.

"Сервіс знайомств розширює екосистему супераппу Viber. Viber Dating допоможе українцям знайомитися в онлайні з реальними людьми: всі профілі у дейтингу прив'язано до профілів у Viber, а отже, і номерів телефонів", - повідомили у компанії.

Згідно з повідомленням компанії, у лютому Viber провів опитування, щоб дізнатися, з якими проблемами стикались українки та українці в застосунках для знайомств.

"Результати показали, що майже половина респондентів і респонденток (45%) вважає ключовою проблемою неправдиву інформацію у профілях, а чверть опитаних (26%) вважають такою проблемою шахрайство. В опитуванні в каналі "Rakuten Viber Україна" взяли участь близько 30 тис. людей", - йдеться в повідомленні.

В компанії очікують, що Viber Dating допоможе уникнути цих проблем, адже всі профілі буде створено людьми, які вже мають свій обліковий запис у Viber. Зазначається, що функція працюватиме з дотриманням усіх вимог приватності та конфіденційності, оскільки профіль для знайомств відокремлено від основного облікового запису, а телефонні номери користувачів у Viber Dating завжди приховано.

Крім того, повідомляється, що задля долучення до листа очікування потрібно заповнити профіль в меню месенджера. Після запуску сервісу, який станеться незабаром, українці зможуть шукати нові знайомства, спілкуватись і переглядати свої пари просто в застосунку Viber.

Як повідомлялося, месенджер Viber встановлений на 98% смартфонів в Україні.

Теги: #rakuten_viber #viber_dating #сервіс #знайомство

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