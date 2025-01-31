Інтерфакс-Україна
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14:33 31.01.2025

Сервіс скарг на відсутність мобільного зв'язку та інтернету з'явився в "Дії"

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Сервіс скарг на відсутність мобільного зв'язку та інтернету з'явився в "Дії"

У застосунку "Дія" з'явився сервіс подачі скарг про відсутність мобільного звʼязку та інтернету, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Повідомляйте про відсутність звʼязку чи мобільного інтернету — запустили сервіс у "Дії". Якщо у вас довго вантажаться сторінки, не йде дзвінок або не відкривається TikTok — повідомляйте про це в "Дії". Послугу знайдете одразу на головному екрані застосунку", - написав Федоров у Телеграм у п'ятницю.

Повідомити про проблеми зі зв'язком або інтернетом можна скориставшись опцією на головному екрані "Дія" і надавши одноразовий доступ до геолокації, йдеться у дописі віцепрем'єра.

Федоров порадив залишати скарги в "Дія" навіть в умовах відсутності інтернету, оскільки після його появи вони будуть отримані сервісом автоматично. Також, за його словами, можна скористатись WiFi в одному з найближчих пунктів незламності.

Послуга потрібна для того, аби Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), оперативно отримувала інформацію про місця, де виникають проблеми з мобільним зв'язком і інтернетом і могла спільно з операторами виправити ситуацію, пояснив віцепрем'єр.

Раніше повідомлялось, що НКЕК на засіданні 29 січня затвердила перелік з якого випливає, що доступ до високошвидкісного інтернету відсутній у мешканців 4917 населених пунктів в межах 18 областей.

Теги: #відсутність #інтернет #мобільний_звязок #сервіс #дія

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