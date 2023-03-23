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15:35 23.03.2023

"Нова пошта" інвестує EUR10 млн у розвиток у 30-ти країнах Європи до 2025 року

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"Нова пошта" інвестує EUR10 млн у розвиток у 30-ти країнах Європи до 2025 року

Лідер експрес-доставки в Україні "Нова пошта" інвестує EUR10 млн у розвиток у країнах Європи до 2025 року, плануючи відкрити 200 відділень у 30-ти країнах, повідомив співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк агентству "Інтерфакс-Україна" на відкритті першого вантажного відділення в Литві.

"Буде інвестовано EUR10 млн. Загалом ми плануємо відкрити 200 відділень у 30-ти країнах", - сказав він, уточнивши, що в розвиток мережі в Польщі компанія вже вклала EUR1 млн.

"Найближчим часом у Литві буде відкрито щонайменше три відділення, а також по одному в Ризі й Таллінні. Все залежатиме від кількості клієнтів і відправлень", - додав Поперешнюк.

За його словами, у Німеччині протягом трьох місяців буде відкрито відділення у 12 містах.

"Перше з'явиться в Берліні на початку травня. Робота там уже активно триває", - уточнив співвласник "Нової пошти".

"Нова пошта" у 2022 році доставила 315 млн посилок. Фінансових результатів за минулий рік компанія не розголошує.

Теги: #нова_пошта #плани

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