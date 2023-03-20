Телеком

19:04 20.03.2023

Україна та Велика Британія уклали Угоду про цифрову торгівлю

2 хв читати
Україна та Велика Британія уклали Угоду про цифрову торгівлю

Угоду про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією уклали в понеділок перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко та держсекретарка з бізнесу і торгівлі, президентка Ради з питань торгівлі та міністерка у справах жінок і рівності Кемі Баденох.

"Це торгова угода нового покоління - орієнтована передусім на запобігання появи бар'єрів у майбутньому. Це важливо, адже держави в світі дедалі сильніше регулюють цифрову сферу. Для українських ІТ-компаній збереження вільного доступу на ринки - базова умова подальшого розвитку", - коментує підписання документа Мінекономіки на своєму сайті.

Угода про цифрову торгівлю доповнює Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією і набуде чинності після виконання всіх внутрішньодержавних процедур.

Відомство уточнило, що Україна стала другою після Сінгапуру країною у світі, з якою Велика Британія уклала Угоду про цифрову торгівлю.

За словами Свириденко, документ закладе підґрунтя для практичного наповнення Конференції з відновлення України, що відбудеться в Лондоні в червні цього року, та посилить українсько-британське інвестиційне партнерство.

Зі свого боку Баденох зазначила, що Велика Британія продовжить і далі залишатися з Україною в її боротьбі проти російської агресії. Вона наголосила, що Велика Британія зацікавлена в розвитку партнерства між бізнесом обох країн, подальшій лібералізації торгівлі та реалізації спільних проєктів з відновлення України.

Теги: #торгівля #угода #великобританія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:21 20.03.2023
UBS купує Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків

UBS купує Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків

19:06 14.03.2023
ЄС продовжить для України пільговий режим торгівлі і може виплатити 2-й транш макрофінансової допомоги наприкінці березня

ЄС продовжить для України пільговий режим торгівлі і може виплатити 2-й транш макрофінансової допомоги наприкінці березня

17:59 07.03.2023
Український ритейл відновив роботу 80% закритих на початку війни торговельних точок - Асоціація рітейлерів

Український ритейл відновив роботу 80% закритих на початку війни торговельних точок - Асоціація рітейлерів

21:11 02.03.2023
ВАКС затвердив угоду з головою Соціал-демократичного конгресу християн України, затриманим під час спроби підкупу голови ДІАМ

ВАКС затвердив угоду з головою Соціал-демократичного конгресу християн України, затриманим під час спроби підкупу голови ДІАМ

15:49 23.02.2023
Єврокомісія продовжує для України пільговий режим торгівлі з ЄС

Єврокомісія продовжує для України пільговий режим торгівлі з ЄС

21:35 20.02.2023
Боррель виступив за продовження дії "зернової угоди"

Боррель виступив за продовження дії "зернової угоди"

08:38 12.02.2023
На Львівщині затримали наркодилера, який щомісяця робив близько 10 тис. "закладок"

На Львівщині затримали наркодилера, який щомісяця робив близько 10 тис. "закладок"

12:36 08.02.2023
"Укроборонпром" та чеська VOP CZ уклали угоди у сфері виробництва, ремонту та розробки бронетехніки

"Укроборонпром" та чеська VOP CZ уклали угоди у сфері виробництва, ремонту та розробки бронетехніки

12:34 08.02.2023
"Укроборонпром" та чеська VOP CZ уклали угоди у сфері виробництва, ремонту та розробки бронетехніки

"Укроборонпром" та чеська VOP CZ уклали угоди у сфері виробництва, ремонту та розробки бронетехніки

20:25 04.02.2023
Зеленський обговорив із Ріші Сунаком навчання українських танкістів у Великій Британії

Зеленський обговорив із Ріші Сунаком навчання українських танкістів у Великій Британії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Статусу резидента "Дія.Сity" за рік добровільно позбулися близько 15 компаній із 450 - заступник міністра

Арахамія закликав правоохоронний комітет ВР розглянути випадок обшуків у IT-компанії MacPaw

Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

ОСТАННЄ

"Нова пошта" відкрила перше відділення в Литві

"Київстар" інвестував у свою енергонезалежність понад 350 млн грн

Nova Post Polska відкриє до квітня ще 10 відділень, до середини року їх буде понад 50

Керівництво TikTok вивчає можливі угоди з продажу соцмережі

Російські окупанти запустили антиукраїнську рекламну кампанію у фейсбуці - Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки

У Литві зобов'язали інтернет-провайдерів заблокувати IP-адреси, використовувані для доступу до телеканалів РФ

"Паріматч" заперечує наявність підстав для санкцій і заявляє про тиск окремих співробітників СБУ

Ткаченко про рік роботи телеканалу "FreeДом": Ви робите важливу роботу, можливо, ще не всім зрозумілу сьогодні

Оплату через мобільний застосунок My Vodafone тимчасово припинено через відкликання ліцензії Айбокс Банку

Сі Цзіньпін заявив про необхідність посилення військової могутності Китаю за рахунок технологій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА