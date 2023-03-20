Україна та Велика Британія уклали Угоду про цифрову торгівлю

Угоду про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією уклали в понеділок перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко та держсекретарка з бізнесу і торгівлі, президентка Ради з питань торгівлі та міністерка у справах жінок і рівності Кемі Баденох.

"Це торгова угода нового покоління - орієнтована передусім на запобігання появи бар'єрів у майбутньому. Це важливо, адже держави в світі дедалі сильніше регулюють цифрову сферу. Для українських ІТ-компаній збереження вільного доступу на ринки - базова умова подальшого розвитку", - коментує підписання документа Мінекономіки на своєму сайті.

Угода про цифрову торгівлю доповнює Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією і набуде чинності після виконання всіх внутрішньодержавних процедур.

Відомство уточнило, що Україна стала другою після Сінгапуру країною у світі, з якою Велика Британія уклала Угоду про цифрову торгівлю.

За словами Свириденко, документ закладе підґрунтя для практичного наповнення Конференції з відновлення України, що відбудеться в Лондоні в червні цього року, та посилить українсько-британське інвестиційне партнерство.

Зі свого боку Баденох зазначила, що Велика Британія продовжить і далі залишатися з Україною в її боротьбі проти російської агресії. Вона наголосила, що Велика Британія зацікавлена в розвитку партнерства між бізнесом обох країн, подальшій лібералізації торгівлі та реалізації спільних проєктів з відновлення України.