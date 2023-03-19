Телеком

19:33 19.03.2023

"Київстар" інвестував у свою енергонезалежність понад 350 млн грн

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"Київстар" інвестував у свою енергонезалежність понад 350 млн грн

Додаткові витрати найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" на забезпечення своєї енергонезалежності в умовах проблем із зовнішнім енергопостачанням перевищили 350 млн грн, зокрема компанія замінила понад 20 тис. акумуляторних батарей на базових станціях для подовження їхньої автономної роботи до 4-6 годин.

Як повідомив президент компанії Олександр Комаров на Business Wisdom Summit, який відбувся цього тижня, акумулятори замінено вже на 2 тис. сайтів (базових станцій та інших об'єктах) із 14 тис., до травня-червня їх буде до 5 тис., але компанія виходить на наглядову раду з пропозицією розширити цю програму ще на 4 тис.

Президент компанії раніше зазначав, що споживання однієї базової станції становить 6-7 кВт-год, нові сучасні літієво-фосфатні акумулятори дають змогу не тільки довше тримати напругу, а й швидше перезаряджатися.

Він додав, що "Київстар" також встановив 1790 генераторів, з яких 700 надані бізнесом на умовах краудфандингу, загальна їхня потужність досягла 40 МВт.

Комаров уточнив, що в середньому з листопада компанія використовує приблизно 10 тис. літрів пального на добу, а сумарно його витрати становили вже приблизно 1 млн літрів.

За його словами, впоратися з проблемами відключень допомагає також національний роумінг: у піковий день 23 листопада "Київстар" прийняв 1 млн абонентів інших операторів, тоді як 1,3 млн абонентів "Київстару" скористалися мережами конкурентів. Загалом же за час роботи національного роумінгу з 7 березня 2022 року абоненти інших мереж говорили в мережі "Київстар" 1,2 млрд хвилин.

Крім того, компанія інвестувала також 50 млн грн у джерела безперебійного живлення для роботи послуг "Домашнього інтернету": джерелами безперебійного живлення було обладнано понад 10 тис. будинків, що гарантує їм наявність інтернету, навіть у випадках нових відключень світла.

Комаров уточнив, що сумарні інвестиції в розвиток телеком-послуг минулого року становили 5,9 млрд грн, було побудовано 659 нових базових станцій, що відповідає рівню 2021 року.

Він нагадав, що за час війни 18% базових станцій компанії було повністю знищено, 20% - пошкоджено, а також пошкоджено понад 1200 км ВОЛЗ.

За його словами, у компанії зараз 24,8 млн абонентів, з яких 3,3 млн внутрішньо переміщені. Комаров уточнив, що 2,2 млн абонентів виїхали за кордон, із них 1,4 млн залишаються абонентами компанії, зокрема 95% використовують послугу "роумінг як вдома", яку надають у 27 країнах.

Президент "Київстару" зазначив, що на початку війни поза своїми місцями проживання було 10 млн абонентів компанії.

"Індустрія і "Київстар" впоралися дуже пристойно: показники мережі дуже близькі до передвоєнного періоду, стабілізувалася енергетика, стабілізувалася і мережа", - підсумував Комаров.

 

 

Теги: #енергетика #київстар

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