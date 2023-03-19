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14:53 19.03.2023

Nova Post Polska відкриє до квітня ще 10 відділень, до середини року їх буде понад 50

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Nova Post Polska до кінця березня відкриє 10 відділень у Польщі, збільшивши загальну кількість відділень у країні до 30, повідомив CEO Nova Post Polska Дмитро Вергун агентству "Інтерфакс-Україна".

"До кінця березня плануємо відкрити ще 10 нових. Зокрема в Ольштині, Радомі, Кельце, Ополі, Ченстхові, Бєльсько-Бялі. Уже 27 березня відкриються відділення в Єленя-Гура та Білосток. Таким чином, усі 16 воєводств будуть охоплені в червні", - сказав Вергун.

За його словами, усі відділення прийматимуть відправлення до 100 кілограмів.

"Згідно з планами, до кінця червня в Польщі буде 50 відділень, а до кінця року ми можемо вийти на ще більшу кількість", - повідомив CEO Nova Post Polska. Зокрема, за його словами, у середньостроковій перспективі у Варшаві з'являться близько 10 відділень, а до кінця року буде 15.

Наразі у Варшаві працює 6 відділень. Загалом із 3 жовтня компанія запустила 20 відділень (також у Кракові, Гданську, Познані, Лодзі, Любліні, Ряшиві, Катовіце) і отримала офіційний документ, який надає їй офіційний статус поштового оператора в Польщі.

З 3 жовтня до 1 березня Nova Post Polska відправила вже понад 150 тисяч посилок. Послугами компанії за цей період скористалися 132 тис. клієнтів, з них 8,5% - громадяни Польщі.

Теги: #польща #нова_пошта

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