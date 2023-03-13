У Литві зобов'язали інтернет-провайдерів заблокувати IP-адреси, використовувані для доступу до телеканалів РФ

Литовська комісія з радіо і телебачення (ЛКРТБ) ухвалила рішення зобов'язати інтернет-провайдерів цього тижня заблокувати IP-адреси, щоб запобігти подальшому перегляду російських телеканалів, які підпали під санкції ЄС.

Згідно з пресрелізом уряду, оприлюдненим у понеділок, комісія постановила, що санкціоновані ЄС телеканали поширюються в інтернеті. Також встановлено, що доступ до пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється за IP-адресами серверів, які використовуються для доступу до телеканалів НТВ, "Первый канал", "Россия 1" (ВГТРК), "Россия 24" (ВГТРК) і "РТР Планета" (ВГТРК).

Рішення ухвалили 8 березня після обговорення з представниками інтернет-провайдерів, а також після позитивної оцінки готовності й технічних можливостей провайдерів запровадити рішення цього тижня.

Зазначають, що провайдери матимуть усунути доступ до IP-адрес, використовуваних для доступу до цих телеканалів, протягом п'яти робочих днів із дня набуття чинності цим рішенням.

Після поправок до закону про суспільну інформацію, ухвалених Сеймом торік, у Литві до січня 2024 року набула чинності заборона на ретрансляцію та поширення в інтернеті теле- і радіоканалів суб'єктів, створених у Росії та Білорусі, які прямо або побічно належать, контролюються або фінансуються цими країнами.

Після початку Росією воєнних дій в Україні Рада ЄС запровадила санкції проти російських телеканалів RT, Sputnik, "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24/Россия 24", TV Centre International, НТВ/НТВ Мир, "Россия 1", РЕН ТВ, "Первый канал".