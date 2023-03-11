"Паріматч" заперечує наявність підстав для санкцій і заявляє про тиск окремих співробітників СБУ

ТОВ "Паріматч" (бренд Parimatch), один із найбільших гравців українського ринку онлайн-казино і букмекерства, вважає запровадження проти нього санкцій указом президента від 10 березня спланованою кампанією та заявляє про тиск з боку окремих співробітників Служби безпеки України.

"Це спланована кампанія проти ТОВ "Паріматч" і колективу, бренду Parimatch і проти всього українського бізнесу загалом. Ми звертаємося до президента України... просимо доручити перевірити викладені факти та здійснити відповідні дії щодо всіх неправомірних порушень з боку Служби безпеки України", - йдеться в заяві компанії, оприлюдненій у суботу.

У документі наголошено, що бренд Parimatch створили й розвивають українці, у компанії працює приблизно 2000 осіб, після отримання в березні 2021 року ліцензій на провадження букмекерської діяльності та онлайн-казино вона сплатила понад 850 млн грн податків, зборів і ліцензійних платежів до держбюджету України.

"Від початку повномасштабної війни бренд Parimatch припинив діяльність на території Росії, заборонив використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресора", - зазначається у заяві.

Згідно з нею, щодо цього є висновок юридичної компанії Mayer Brown, а в грудні 2022 року компанія виграла суд із захисту ділової репутації проти ЗМІ.

"Паріматч" додало, що з початку війни надала допомогу ЗСУ та іншим силовим органам, а також гуманітарну допомогу на загальну суму понад 500 млн грн, має подяки, зокрема від президента України.

"Однак після початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України окремими працівниками СБУ здійснюється тиск на компанію, а саме: блокується робота платіжних систем, чиниться вплив на банківську систему та її менеджерів; створюється підґрунтя для відкриття кримінальних справ за тяжкими статтями, такими як державна зрада, колабораційна діяльність", - стверджується також у заяві.

Згідно з нею, йдеться також про поширення недостовірної інформації про компанію та її власників і спроби внести компанії холдингу до санкційних списків.

"Десятки компаній холдингу постійно додаються до цих списків, не маючи жодного обґрунтування без розслідувань або судових рішень", - зазначає "Паріматч".

Компанія зазначає, що готова до публічного обговорення і відповіді на всі запитання ЗМІ та правоохоронних органів, а також готова захищати свою позицію в суді.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 10 березня ввів у дію ухвалене того самого дня рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) про запровадження санкцій щодо відносин 120 фізичних і 287 юридичних осіб.

Серед букмекерських компаній і лотерей, щодо яких було запроваджено санкції, - українські ТОВ "Паріматч", Фінансова компанія "Лео", "ПокерматчUA", "Твоя беттінгова компанія" і "Плей Фан Інвестмент".

Із холдингу "Паріматч" нові санкції зачепили також Parimatch United Investments Limited (Велика Британія), Fullgear Investments Ltd, Auspicia Limited (обидві - Кіпр), Suncast Furure N.V. (Кюрасао, Нідерланди), а також Parimatch Foundation Limited (Кіпр).

Із п'яти компаній у реєстрі, які отримали ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) на букмекерську діяльність, указ стосувався трьох: "Паріматч", "Твоя беттінгова компанія" і "Плей Фан Інвестмент". У двох останніх КРАІЛ уже анулювала ліцензії раніше - у вересні та грудні 2022 року відповідно. Дві компанії, що залишилися в реєстрі, - Букмекерська компанія "Фавбет" і "Вбет Україна".