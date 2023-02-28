"Укртелеком" у 2022 р. знизив виторг на 15%

"Укртелеком", найбільший фіксований оператор України, згідно з даними неаудованої фінансової звітності, у 2022 році отримав дохід 5,6 млрд грн, що на 15% менше за показник попереднього року.

Як повідомляється в пресрелізі компанії у вівторок, її EBITDA минулого року становила понад 1,2 млрд грн, рентабельність щодо EBITDA знизилася на 5,9 процентних пунктів – до 22,4%.

У повідомленні наголошується, що збитки компанії від наслідків російської агресії сягають 2 млрд грн і зумовлені переважно економічним знеціненням операційних активів та втратою активів на тимчасово окупованих територіях на суму понад 600 млн грн. Зокрема, внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 200 будівель компанії, а близько 40 зруйновано дощенту.

Додаткові операційні та інвестиційні витрати, завдані військовою агресією РФ, перевищили 140 млн грн, а витрати на пальне для безперебійної роботи телекомунікаційного обладнання під час відключень становили понад 20,5 млн грн, додали в "Укртелекомі".

Капітальні інвестиції компанії за 2022 рік становили понад 530 млн грн, зокрема, незважаючи на війну, продовжилася реалізація проєктів розвитку оптичної мережі та інвестиції в захищеність власної інфраструктури від кібератак. 2022 року було прокладено майже 5,6 тис. кілометрів волоконно-оптичного кабелю. Загалом база користувачів оптичного інтернету компанії зросла на 16,2% порівняно з попереднім роком, що забезпечило зростання доходів у цьому сегменті на 27%, йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, з початку повномасштабної воєнної агресії "Укртелеком" відновив надання послуг у більш ніж 1,2 тис. населених пунктах для більш ніж 350 тис. домогосподарств, оснастив Wi-Fi-доступом укриття у 503 школах, підключивши до оптичної інфраструктури 117 медичних та 153 освітні установи. Було реконструйовано понад 130 кілометрів зруйнованих ліній зв'язку. Інтернет-доступ забезпечено на рівні 87% населених пунктів національного покриття компанії станом на 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що у 2022 році "Укртелеком" сплатив понад 1,4 млрд грн податків та зборів до бюджетів усіх рівнів, направив на потреби захисників близько 50 млн грн, передавши 190 корпоративних автомобілів, 3 тис. тактичних аптечок, понад 4 тис. медичних турнікетів, 2 тис. кровоспинних бандажів та пов'язок, сотні рацій та інші необхідні речі та обладнання.

"Завдяки узгодженій та професійній роботі команди, підтримці партнерів, солідарності телекомунікаційної галузі "Укртелеком" забезпечив стабільне функціонування власної критичної інфраструктури та національної мережі, надаючи послуги ЗСУ, державним органам, бізнесу та населенню", - констатувала компанія.

У лавах ЗСУ служать майже 350 співробітників "Укртелекому", зазначено також у релізі.

"Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби.

Виторг "Укртелекому" за дев'ять місяців 2022 року становив 3 млрд 349,96 млн грн, що на 15,7% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Чистий збиток становив 755,18 млн грн проти чистого прибутку 360,03 млн грн за 9 місяців 2021 року.