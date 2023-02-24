США заборонять 90 компаніям РФ та інших країн купувати напівпровідники та інші товари - Білий дім

Мінторг США запроваджує заборону для 90 компаній із Росії, Китаю та інших країн на придбання низки товарів, зокрема напівпровідників, повідомляє в п'ятницю Білий дім.

"Сьогодні Мінторг уживе заходів у сфері експортного контролю, включивши близько 90 компаній із РФ, а також третіх країн, зокрема Китаю, до списку компаній, що беруть участь в ухиленні від санкцій і діяльності на підтримку російського оборонного сектору", - йдеться в заяві Білого дому.

У ній наголошується, що внесеним до цього списку компаніям заборонять "купувати такі товари, як напівпровідники, вироблені або в США, або за їхніми межами, але за допомогою певних американських технологій або програмного забезпечення".

Крім цього, відомство має намір разом із партнерами з G7 вжити заходів щодо промислового обладнання, предметів розкоші та інших товарів.