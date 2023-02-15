Глава Мінцифри вибачився за обшуки в MacPaw та виступив за закон "Маски-шоу стоп"

Обшуки у середу в компанії MacPaw, яка розробила успішні продукти для пристроїв Apple та 30 млн їхніх клієнтів, підтверджують необхідність ухвалення закону про обмеження повноважень правоохоронців "Маски-шоу стоп", написав віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у фейсбуці.

"Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс та додому до власника топпродуктової компанії України", - зазначив Федоров.

Він заявив, що не можна зупиняти роботу ІТ-компанії через спір за ділянку землі, в якому компанія готова надати всі матеріали для розгляду справи, а ступінь вини має визначити суд.

"Такі підходи вбивають будь-який інвестклімат країни. Тим паче під час повномасштабної війни", - наголосив глава Мінцифри.

Він повідомив, що розібрався у процедурних деталях справи та висловив упевненість, що правоохоронні органи ухвалять усі необхідні управлінські рішення.

Федоров нагадав, що разом із розробкою спеціального законодавчого режиму роботи для IT-компаній "Дія.City", резидентом якого є MacPaw, планувалося ухвалити закон, який обмежує повноваження правоохоронних органів "Маски-шоу стоп". "Сьогоднішній кейс довів: закон потрібен терміново. Щоб "деякі" не наступали на ті самі граблі", - написав віцепрем'єр.

Як повідомлялося, у середу в офісі однієї з найбільших українських IT-компаній MacPaw та у будинку її засновника Олександра Косована відбулися обшуки правоохоронців у зв'язку з питаннями придбаних у 2016-2012 роках компанією земельних ділянок для будівництва комплексу відпочинку IT-Relax для співробітників.

Косован у фейсбуці повідомив, що чиновники зацікавилися земельними ділянками після того, як у розвиток спірних ділянок було інвестовано десятки мільйонів доларів. За його словами, до обшуків слідчим було надано всі необхідні документи. На захист MacPaw виступили багато представників бізнесу, і не лише з IT-сектору.

Згідно з інформацією в базі судових рішень, правоохоронці мають претензії до ТОВ "Макпау Проперті Менеджмент" у зв'язку з реалізацією проєкта будівництва комплексу відпочинку IT-Relax на території Циблівської сільської об'єднаної громади (Бориспільський р-н Київська обл.). Кримінальне провадження було відкрито у червні 2021 року. Основні обвинувачення - нецільове використання земель сільгосппризначення та будівництво об'єктів нерухомості у 100-метровій нормативно-прибережній захисній смузі Дніпра.

Заснована Косованом у 2008 році MacPaw є компанією з розробки програмного забезпечення. Основні продукти - CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp та Gemini, Unarchiver. Заявлена кількість користувачів перевищує 30 млн.