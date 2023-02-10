"Укрпошта" видала вже 3 млн LED-ламп за програмою ЄС та уряду

Українці з 31 січня, моменту старту програми з обміну ламп розжарювання на LED-лампи, отримали в "Укрпошті" 3 млн ламп, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у телеграмі.

Він нагадав, що з 7 лютого лампи розжарювання можна обміняти на нові LED-лампи в усіх відділеннях "Укрпошти" в містах і селищах міського типу по всій країні, а 9 лютого до програми приєдналися Дніпропетровська та Донецька області.

До кінця лютого завдяки пересувним відділенням "Укрпошти" лампи мають надійти й до сільської місцевості. Згідно з прогнозами компанії, на першому етапі в найближчий місяць-півтора українці зможуть обміняти до 20 млн ламп.

В "Укрпошті" зазначили, що стикнулися з проблемою використання у містах різних цоколів ламп. До наступного вівторка проблему обіцяють залагодити.

"У тих містах, де зараз не вистачає якихось цоколів (що цікаво – дуже різне споживання типів ламп за регіонами), до вівторка наступного тижня маємо повністю закрити всі потреби", - написав Смілянський.

За раніше озвученими оцінками, обмін ламп розжарювання на 50 млн LED-ламп дасть змогу зменшити дефіцит потужності приблизно на 1 ГВт. ЄС надасть Україні 30 млн ламп, ще 5 млн ламп очікуються від Франції.