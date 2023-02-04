"Укрпошта" видала перший мільйон LED-ламп за програмою ЄС та уряду

Українці з 31 січня, моменту старту програми з обміну ламп розжарювання на LED-лампи, отримали на "Укрпошті" перший мільйон ламп.

Як повідомила компанія в прес-релізі в суботу, завдяки допомозі ЄС в обласні центри і великі міста країни були доставлені перші 4 млн ламп, кияни вже обміняли понад 162 тис. ламп, харків'яни – понад 80 тис., дніпряни – 88 тис., львів'яни – 69 тис.

"Статистика, яку ми бачимо, – це переважно люди, які прийшли до відділень "Укрпошти" без попередньої реєстрації. Звичайно, за тиждень охочих обміняти лампи заявилося більше: зареєстровані в "Дії" тільки з середи почали отримувати підтвердження на обмін, деякі вже встигли прийти у відділення, а деякі отримають лампи наступного тижня", – описав ситуацію генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він зазначив, що з наступного тижня обміняти лампи можна буде у відділеннях "Укрпошти" у всіх містах, а не тільки в обласних центрах.

Компанія уточнила, що наступного тижня ще 6 млн лампочок будуть доступні в містах районного значення, а до кінця лютого завдяки пересувним відділенням "Укрпошти" лампи повинні надійти і в сільську місцевість.

"Таким чином, на першому етапі громадяни України вже в найближчі місяць-півтора зможуть обміняти до 20 млн ламп", – прогнозує компанія.

За раніше озвученими оцінками, обмін ламп розжарювання на 50 млн LED-ламп зменшить дефіцит потужності приблизно на 1 ГВт. ЄС надасть Україні 30 млрд ламп, ще 5 млн ламп очікується від Франції.