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11:41 24.01.2024

Інформація про нібито виплату винагороди за обмін ламп розжарювання є "фейком" - "Укрпошта"

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Інформація про нібито виплату винагороди за обмін ламп розжарювання є "фейком" - "Укрпошта"

"Укрпошта" попередила про махінації з обміном ламп розжарювання і не виплачує винагороду за кожну обміняну лампу, повідомляється на сайті компанії в середу.

"У мережі з’явилося повідомлення, що нібито "Укрпошта" разом з компанією "Укренерго" доопрацювали програму економії енергії та виплачують винагороду за кожну лампу розжарювання, яку українці обмінюють в межах програми обміну ламп. Попереджаємо вас, що подібну акцію компанія "Укрпошта" не проводить", - наголошується в повідомленні.

Українців закликають не переходити за посиланнями, зазначеними в таких оголошеннях, і не вказувати свої контактні дані, щоб шахраї не змогли скористатися ними в шахрайських цілях.

В "Укрпошті" нагадали, що обміняти старі лампочки розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи можна у відділеннях компанії. Також українці можуть зробити заявку на отримання нових ламп у застосунку "Дія".

"Це єдині вірні способи отримати енергоощадні лампочки в межах програми обміну ламп. Винагорода за лампи розжарювання не передбачається. Обмін ламп також є безкоштовним", - уточнили в "Укрпошті".

Раніше повідомлялося, що пенсіонери можуть отримати додатково до п'яти LED-ламп у тих відділеннях "Укрпошти", де вони залишилися в наявності. Для цього потрібно пред'явити паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові п'ять ламп енергозбереження можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампи.

Від початку Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн ламп. Наразі ще 14 млн світлодіодів доступні для обміну. У жителів України, які досі не скористалися програмою, є можливість отримати до п'яти світлодіодних ламп у міських та сільських відділеннях "Укрпошти". Крім того, програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садочки, поліклініки та УСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву на порталі "Дія".

Програма обміну лампочок, що підтримана Європейським Союзом, реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та АТ "Укрпошта" в усіх регіонах України, крім зони бойових дій і тимчасово окупованих територій. Програма, що фінансується ЄС, є частиною підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту.

 

Теги: #укрпошта #махінації #лампи

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