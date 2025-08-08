Інтерфакс-Україна
Події
16:10 08.08.2025

ДБР викрило махінації з виплатами на 900 тис. гривень в одній з військових частин Києва

2 хв читати
ДБР викрило махінації з виплатами на 900 тис. гривень в одній з військових частин Києва

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику, через яких державі було завдано збитків на майже 900 тис. гривень, повідомляє пресслужба ДБР.

"Заступник командира підготував три рапорти, у яких зазначив що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання у Чернігівській області. Фактично вони перебували в іншому місці та не виконували бойових завдань. Своєю чергою командир артилерійської батареї не перевірив дані та підписав надані рапорти. На підставі цих документів заступнику командира та ще 19 військовослужбовцям було виплачено майже 900 тис. гривень додаткових виплат", - вказується у повідомленні.

Командиру реактивної артилерійської батареї повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років.

Заступнику командира повідомлено про підозру в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 10 років.

Відзначається, що завдяки розслідуванню ДБР державі вже відшкодовано понад 600 тис. гривень.

Теги: #махінації #викриття #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:00 08.08.2025
Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

Правоохоронці викрили факти зловживання у військових частинах в Києві та Київській області

15:36 07.08.2025
ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

ДБР розслідує обставини смерті громадянина України – етнічного угорця - в лікарні на Закарпатті

10:11 06.08.2025
Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

Директор ДБР: перевіряємо законність статків очільника Енергетичної митниці

13:56 05.08.2025
Інспектор РТЦК в Одесі продавав відстрочки від мобілізації - ДБР

Інспектор РТЦК в Одесі продавав відстрочки від мобілізації - ДБР

11:38 05.08.2025
Директор ДБР: до війська повернулося понад 29 тис. бійців, які самовільно залишили частини

Директор ДБР: до війська повернулося понад 29 тис. бійців, які самовільно залишили частини

18:08 04.08.2025
Правоохоронець з Хмельницького замість повернення боргу запропонував позичальнику оформити групу інвалідності - ДБР

Правоохоронець з Хмельницького замість повернення боргу запропонував позичальнику оформити групу інвалідності - ДБР

16:05 04.08.2025
Ексдетективу БЕБ на Буковині інкримінують спробу фальсифікації доказів у кримінальному провадженні – прокуратура

Ексдетективу БЕБ на Буковині інкримінують спробу фальсифікації доказів у кримінальному провадженні – прокуратура

17:42 02.08.2025
НАБУ і САП про викриття нардепа й чиновників на хабарі: відкати сягали 30%

НАБУ і САП про викриття нардепа й чиновників на хабарі: відкати сягали 30%

15:21 31.07.2025
Мобілізований до бригади Нацгвардії зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств України - СБУ

Мобілізований до бригади Нацгвардії зливав ворогу інформацію про одне із стратегічних оборонних підприємств України - СБУ

15:09 30.07.2025
ДБР розслідує інцидент у Миколаєві, де чоловік стрибнув з моста під час перевірки облікових документів

ДБР розслідує інцидент у Миколаєві, де чоловік стрибнув з моста під час перевірки облікових документів

ВАЖЛИВЕ

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

ОСТАННЄ

ГУР атакувало російську зенітно-ракетну бригаду в Краснодарському краї - джерела

Рух вантажівок дозволили в Миколаївській області вночі через денну спеку

Моді обговорив з Путіним війну в Україні, назвав його другом і чекає на зустріч

Окупанти атакували з дрона дитину в Херсоні - ОВА

Переможці спецаукціонів "Укренерго" на балансування енергосистеми можуть відтермінувати запуск об’єктів на 1-4 місяці за рахунок фінзабезпечення

Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

СБУ повідомила про заочну підозру адміралу РФ Пінчуку, який віддав наказ захопити українське судно "Сапфір"

Трамп запитав Італію про можливість проведення переговорів з Путіним – ЗМІ

Через обстріли РФ на Донеччині знеструмлено шахту, 77 гірняків підняли на поверхню – ОВА

Зеленський і президент Латвії домовилися координувати зусилля для надійного миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА