Директор підприємства підозрюється у завищенні вартості матеріалів для фортифікацій на Сумщині

Підозру оголошено директору підприємства, який завищував вартість матеріалів під час спорудження фортифікацій на Сумщині, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, директор ТОВ у рамках державної програми будівництва фортифікаційних споруд у прикордонній Сумській області організував механізм завищення вартості будівельних матеріалів та інших матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання робіт", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Державі завдано збитків на суму понад 27 млн грн, що підтверджено експертизою.

У межах кримінального провадження також проведено санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях товариства у місті Рівне.

Директору товариств прокурори повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. За вказаний злочин йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.