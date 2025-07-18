Інтерфакс-Україна
Події
16:31 18.07.2025

Директор підприємства підозрюється у завищенні вартості матеріалів для фортифікацій на Сумщині

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Директор підприємства підозрюється у завищенні вартості матеріалів для фортифікацій на Сумщині

Підозру оголошено директору підприємства, який завищував вартість матеріалів під час спорудження фортифікацій на Сумщині, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, директор ТОВ у рамках державної програми будівництва фортифікаційних споруд у прикордонній Сумській області організував механізм завищення вартості будівельних матеріалів та інших матеріальних цінностей, які використовувались під час виконання робіт", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Державі завдано збитків на суму понад 27 млн грн, що підтверджено експертизою.

У межах кримінального провадження також проведено санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях товариства у місті Рівне.

Директору товариств прокурори повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. За вказаний злочин йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #фортифікації #махінації #сумська_область

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