Події

20:36 12.03.2023

Зеленський закликав активніше міняти звичайні лампи на LED-лампи

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Зеленський закликав активніше міняти звичайні лампи на LED-лампи

Президент України Володимир Зеленський подякував енергетикам за відновлювальні роботи після російських ракетних ударів і закликав населення активно долучатися до програми обміну звичайних ламп на LED-лампи.

"Хочу окремо подякувати за цей тиждень нашим енергетикам, усім працівникам ремонтних бригад, місцевій і центральній владі, яких залучали до ліквідації наслідків російського терористичного удару в четвер", - сказав він у відеозверненні в неділю.

За його словами, "на сьогодні вдалося відновити технічні можливості постачання електрики. Харків - зі світлом. Житомирщина - зі світлом. Усі міста і громади, де були проблеми з енергопостачанням, знову заживлені".

"Я дякую кожному і кожній, хто працював для цього! До речі, активно виконується і наша програма обміну старих ламп на нові LED-лампи. Загалом українці отримали вже 12 мільйонів LED-ламп. І якщо говорити про енергозбереження, то цей обсяг дає змогу зберегти до 600 мегават енергії. Орієнтовно це як, наприклад, більше половини генерації найпотужнішого блоку АЕС", - сказав він.

 

 

Теги: #обмін #лампи

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