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09:44 04.01.2024

Із 4 січня пенсіонери зможуть обміняти в міських відділеннях "Укрпошти" ще п'ять LED-ламп

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Із 4 січня пенсіонери зможуть обміняти в міських відділеннях "Укрпошти" ще п'ять LED-ламп

З 4 січня в міських відділеннях "Укрпошти" пенсіонери зможуть додатково обміняти до п'яти нових LED-ламп, причому старі лампи можна принести протягом місяця з моменту отримання світлодіодних ламп, повідомляє пресслужба поштового оператора.

"Від сьогодні, 4 січня, програма ЄС та уряду, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи в домівках українців, запрацює у 23 тис. населених пунктів у всій країні", - ідеться в повідомленні пресслужби в четвер.

Як зазначається, пенсіонери можуть обміняти додатково до п'яти нових LED-ламп у відділеннях "Укрпошти" українських міст, крім тимчасово окупованих територій. "Для всіх пенсіонерів, які хочуть отримати енергоощадні лампи вперше, а також для тих, хто раніше користувався програмою обміну, правила залишаються незмінними: для обміну додаткових LED-ламп у відділенні пенсіонерам варто мати при собі паспорт, індивідуальний податковий номер облікової картки платника податків (ІПНПП, раніше - ідентифікаційний номер), пенсійне посвідчення та активний номер телефону. Обміняти додаткові енергоощадні лампи пенсіонери можуть безоплатно, доки світлодіоди є в наявності".

"Цього разу для участі в програмі пенсіонерам не обов'язково мати старі лампи для обміну. Натомість вони можуть принести їх до відділень "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляється, від початку Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн ламп. Наразі ще 14 млн світлодіодів доступні для обміну. У жителів нашої країни, які досі не скористалися програмою, є можливість отримати до п'яти світлодіодних ламп у міських і сільських відділеннях "Укрпошти". Крім того, програма надалі відкрита і для юридичних осіб, таких як: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та ОСББ, які мають можливість отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву на порталі "Дія".

Програма Обміну лампочок, яку підтримує Європейський Союз, реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та АТ "Укрпошта" в усіх регіонах України, окрім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій. Програма, що фінансується ЄС, є частиною підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту.

Теги: #укрпошта #обмін #лампи

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