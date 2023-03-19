Мешканці Сумщини обміняли понад 450 тис. ламп розжарювання на енергозберігаючі

Мешканці Сумської області обміняли понад 450 тис. ламп розжарювання на енергозберігаючі, планується ще на 95 тис. забезпечити установи освітньої та медичної сфери, повідомила прес-служба обласної військової адміністрації.

"Мешканці області вже обміняли понад 450 тисяч старих ламп розжарювання, на нові – енергозберігаючі. Обмін триває", - йдеться у повідомленні.

Також у планах забезпечити LED-лампами бюджетні установи.

"За попередніми підрахунками закладу освітньої та медичної сфери Сумської області потребують заміни не менше 95 тисяч лампочок. Крім того, вивчається потреба у LED-лампах для ОСББ", - зазначили в ОВА.

"Ще на першому етапі акцентувала увагу на важливості продовження цього проекту. І зараз ми маємо можливість значно скоротити споживання електроенергії", - зазначила заступник голови Сумської ОВ Олена Бойко під час онлайн-наради під головуванням заступника міністра економіки України Надії Бігун.