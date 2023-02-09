SpaceX Ілона Маска обмежила використання Україною інтернету Starlink для керування дронами

SpaceX вжила заходів, щоб не дозволити українським військовим використовувати супутниковий інтернет-сервіс компанії Starlink для управління дронами під час воєнних дій із Росією, заявила президентка та головна операційна директорка SpaceX Гвен Шотвелл, повідомляє Reuters.

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX "ніколи не призначався для використання як зброя", заявила вона на пресконференції у Вашингтоні.

Пізніше у розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками.

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їх здатність робити це", - сказала вона, маючи на увазі використання Starlink для роботи з безпілотниками. "Є речі, які ми можемо зробити і вже робимо", - додала вона, відмовившись уточнити яких саме заходів вжила SpaceX.