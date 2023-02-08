"Нова пошта" виходить на ринок Литви, організовує міні-коворкінги у відділеннях в Україні

Компанія "Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, у березні вийде на другий закордонний ринок - Литви та відкриє відділення у її столиці Вільнюсі.

"Вже з середини березня ти можеш відправляти рідним до Литви та отримувати від них посилки, документи, вантажі", - повідомила пресслужба компанії в середу, уточнивши, що відділення прийматиме та відправлятиме посилки вагою до 1 тис. кг.

Відділення буде розташовано за адресою Žalgirio g. 92.

Раніше цього року "Нова пошта" зазначала, що планує і надалі розширювати кількість своїх відділень у Польщі, яких вже відкрито 18 у восьми містах.

Крім цього, напередодні компанія повідомила про відкриття у Києві за адресою вул. Богатирська, 11 першого відділення нового виду - з невеликим коворкінгом для роботи, розрахованим на вісім робочих місць. У ньому клієнти можуть отримати або відправити вантажі вагою до 1,1 тис. кг і працювати при відключенні світла завдяки генератору та безперебійному інтернет-зв'язку. Для всіх відвідувачів доступний безкоштовний Wi-Fi, кавоварка та зарядні станції. Крім робочих місць, у приміщенні встановлені м'які меблі та дитячий куточок.

Компанія планує масштабувати цей проєкт та запустити такі коворкінги в інших містах.

Заснована у 2001 році ГК "Нова пошта" - найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує близько 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій із електронними грошима. За 2021 рік було проведено 388 млн транзакцій.

Детальні результати роботи ГК у 2022 році поки що не оголошувалися, проте її співзасновник Леонід Клімов заявляв про відновлення кількості відправлень наприкінці минулого року до 95% довоєнного рівня.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.