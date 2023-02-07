Мінкультури спільно з "1+1 media" та WAW запускають проєкт із популяризації української мови та культури "Плюсуй українську"

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з "1+1 media" та "WAW: альтернативне медіа" запускають проєкт "Плюсуй українську", який спрямований на популяризацію української мови та культури.

"Мова – це наш кордон та наша безпека. Не випадково перші кроки окупантів на захоплених територіях – це тотальна русифікація населення, заміна вивісок з назвами міст та вулиць на російські аналоги, популяризація пропагандистського телебачення. Тому наше завдання – перемогти ворога і на передовій, і на культурному фронті", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграм-каналі.

Міністр розповів про проєкт "Плюсуй українську", який спрямований на популяризацію української мови та культури, викорінення російського контенту з медіаполя та формування звички спілкуватися і вдома, і в інших сферах життя українською.

За його словами, проєкт реалізовуватимуть протягом 2023 року група "1+1 media", WAW та Мінкультури.

"У рамках проєкту будемо створювати освітній контент, що стосується необхідності вивчення української мови для різних аудиторій, а також масштабувати українськомовне середовища в контексті соціальних мереж. Крім цього, проєкт популяризуватиме українських контентмейкерів та діячів, які формують нову українську культуру", - зазначив Ткаченко.