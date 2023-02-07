Телеком

13:27 07.02.2023

Полтавщина отримала 45 Starlink від Польщі та благодійників – голова обладміністрації

1 хв читати
Полтавщина отримала 45 Starlink від Польщі та благодійників – голова обладміністрації

Польща та благодійна організація "+380" передали 45 станцій системи супутникового зв'язку Starlink на потреби Полтавщини, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Сьогодні область отримала 45 станцій супутникового зв'язку Starlink від польських партнерів і благодійної організації "+380". Їх передадуть до Пунктів незламності для забезпечення безперебійного доступу до інтернету", - написав Лунін у телеграмі у вівторок.

За його словами, в Полтавській області працюють 403 Пункти незламності, в яких під час тривалих відключень світла можна зігрітися та зарядити гаджети.

 

Теги: #полтавська_область #starlink

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 28.01.2023
У Полтавській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, троє людей загинули

У Полтавській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, троє людей загинули

17:18 25.01.2023
Німеччина поставить Україні 10 тис. "Старлінків", вони прибудуть у лютому - глава Мінцифри

Німеччина поставить Україні 10 тис. "Старлінків", вони прибудуть у лютому - глава Мінцифри

20:26 23.01.2023
Прокуратура оскаржуватиме рішення слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу полтавському меру Мамаю і не усунення його з посади

Прокуратура оскаржуватиме рішення слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу полтавському меру Мамаю і не усунення його з посади

17:16 23.01.2023
Понад 40 об'єктів теплопостачання Полтавщини забезпечили альтернативними джерелами живлення для забезпечення їхньої безперебійної роботи

Понад 40 об'єктів теплопостачання Полтавщини забезпечили альтернативними джерелами живлення для забезпечення їхньої безперебійної роботи

12:22 22.01.2023
У Полтавській області в неділю пройдуть навчальні стрільби, в ОВА закликають громадян зберігати спокій

У Полтавській області в неділю пройдуть навчальні стрільби, в ОВА закликають громадян зберігати спокій

16:44 17.01.2023
Потяги "Інтерсіті" у 2023 р. запропонують wi-fi на базі Starlink

Потяги "Інтерсіті" у 2023 р. запропонують wi-fi на базі Starlink

12:46 10.01.2023
Українські медзаклади вже отримали 1092 термінали Starlink

Українські медзаклади вже отримали 1092 термінали Starlink

15:16 30.12.2022
Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі – Шмигаль

Україна отримала чергову партію Starlink від Польщі – Шмигаль

17:59 20.12.2022
Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

09:25 16.12.2022
На Полтавщині працює ППО - голова ОВА

На Полтавщині працює ППО - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна стає лідером у цифровій трансформації держави та суспільства – Зеленський у посланні до Ради

Держкіно оголосило конкурс на гендиректора "Довженко-Центру"

Україна отримає 10 тис. терміналів Starlink у найближчі місяці – глава Мінцифри

ВР ухвалила новий законопроєкт "Про медіа"

"єДокумент" буде доступний без інтернету, "Дія" працюватиме за мінімальної наявності мобільного зв'язку

ОСТАННЄ

Держспецзв'язку попереджає про хакерське розсилання нібито від імені "Укртелекому"

"Київстар" забезпечив резервними джерелами живлення 50 фірмових магазинів

Vodafone Ukraine інвестував у 2022 році $100 млн

"Укртелеком" запустив 700 зон безкоштовного Wi-Fi у п'яти містах

Українські та європейські оператори зв'язку продовжили угоду про доступний роумінг на 6 міс.

Україна у 2023 році запросить оцінювання ЄС для "цифрового безвізу"

"Укртелеком" надаватиме безкоштовний Wi-Fi у п'яти містах (додано мапу)

"Київстар": Розмови у роумінгу в грудні-2022 підскочили до грудня-2021 у 26 разів, користування інтернетом - у 17

У Херсонській області відновлено 21% базових станцій

Телеком-провайдер Vega у 2023 році продовжить нарощувати присутність у сегменті енергоефективного інтернету

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА