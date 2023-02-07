Полтавщина отримала 45 Starlink від Польщі та благодійників – голова обладміністрації

Польща та благодійна організація "+380" передали 45 станцій системи супутникового зв'язку Starlink на потреби Полтавщини, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Сьогодні область отримала 45 станцій супутникового зв'язку Starlink від польських партнерів і благодійної організації "+380". Їх передадуть до Пунктів незламності для забезпечення безперебійного доступу до інтернету", - написав Лунін у телеграмі у вівторок.

За його словами, в Полтавській області працюють 403 Пункти незламності, в яких під час тривалих відключень світла можна зігрітися та зарядити гаджети.