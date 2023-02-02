Телеком

22:29 02.02.2023

Україна у 2023 році запросить оцінювання ЄС для "цифрового безвізу"

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Україна у 2023 році запросить оцінювання ЄС для "цифрового безвізу"

Україна у 2022 році запросить у Євросоюзу оцінювання виконання зобов'язань "цифрового" доповнення XVII-3 (Правила, що застосовуються до телекомунікаційних послуг) Угоди про асоціацію, щоб потім у найкоротші терміни перейти до режиму внутрішнього ринку в секторі електронних комунікацій з ЄС ("цифровий безвіз"), заявив віцепрем'єр – голова Мінцифри Михайло Федоров.

"Нашою амбітною метою цього року є подання запиту на оцінювання виконання Україною зобов'язань згідно з "цифровим" доповненням Угоди про асоціацію. Після розраховуємо отримати режим внутрішнього ринку в секторі електронних комунікацій", - сказав Федоров на спільному засіданні уряду та Європейської комісії у Києві в четвер.

Він зазначив, що Україна готова максимально швидко завершити внутрішньодержавну процедуру поновлення доповнення XVII-3 і розраховує на таку ж оперативність з боку ЄС.

Крім того, Федоров заявив, що Україна працює над імплементацією Європейського кодексу електронних комунікацій і рухається в цьому процесі "паралельно або швидше за деякі країни Європейського союзу".

Віцепрем'єр зазначив також спільну роботу у розгортанні вузла eIDAS в Україні та готовність до запуску реформи для імплементації DESI (Індексу цифрової економіки ЄС).

"Важливим для нас є відстежити свої сильні та слабкі сторони порівняно з країнами ЄС. Для цього вже запускаємо реформу імплементації екосистеми DESI. Будемо вдячні Європейському союзу за допомогу та сприяння у цьому процесі", - сказав Федоров.

Водночас, за його словами, вивільнення частот, яке передбачає норми Європейського кодексу у сфері електронних комунікацій, залишається чутливим питанням для України, зазначив віцепрем'єр. "Враховуючи військову агресію Росії, вивільнення частот, які перебувають у користуванні Збройних сил України, зараз неможливо", - констатував глава Мінцифри.

Водночас він наголосив, що Україна прагне запустити технології 5G для додаткового цифрового розвитку країни та приєднання до Європейських транспортних 5G коридорів.

 

 

Теги: #єс #цифровий_безвіз

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