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17:38 20.01.2023

Nokia надасть Україні ще 3,23 тис. роутерів для шкіл та розгляне магістральну інтернет-лінію через Чорне море – голова Мінцифри

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Nokia надасть Україні ще 3,23 тис. роутерів для шкіл та розгляне магістральну інтернет-лінію через Чорне море – голова Мінцифри

 Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia збільшить кількість наданих Україні роутерів для облаштування шкіл до 5 тис. роутерів, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після зустрічі із СЕО Nokia Пекка Лундмарком у Давосі.

"Після 24 лютого отримали від Nokia 1770 роутерів, які забезпечують інтернетом укриття шкіл. Незабаром надійде друга партія - ще 3230 роутерів. Вони дозволять десяткам тисяч дітей безпечно продовжувати навчання у шкільних укриттях під час повітряних тривог", - написав Федоров у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.

За його словами, також серед майбутніх проєктів – будівництво магістральної інтернет-лінії через Чорне море.

"Це зробить Україну привабливішою для топових технологічних компаній, таких як Amazon та Meta", - зазначив віцепрем'єр.

Він додав, що CEO Nokia також запропонував створити локальну групу експертів для консультування щодо відновлення, підвищення стійкості та модернізації цифрової інфраструктури України.

Теги: #nokia #давос #федоров #мінцифри

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