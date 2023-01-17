"Укртелеком" очікує скорочення доходів у 2023 році до 10%, продовжить модернізацію мережі - гендиректор

АТ "Укртелеком" у 2023 очікує зниження доходів через нереалізовані у 2022 році у зв'язку з повномасштабною російською агресією інвестиційні плани, проте це падіння не перевищить 10%, повідомив гендиректор компанії Юрій Курмаз в інтерв'ю агентству .

"Оскільки нам не вдалося через війну реалізувати повною мірою наші інвестиційні плани, то у 2023 році ми теж очікуємо падіння доходів, але не більше, ніж на 10%", - сказав він.

Гендиректор уточнив, що до війни у 2022 році "Укртелеком" планував понад 1,5 млрд грн інвестувати в амбітні проєкти, які дали б комерційний результат вже наприкінці 2022 року - початку 2023 року. Зокрема, було заплановано модернізацію транспортної мережі: ядра, локальну модернізацію, продовження заміни мідної інфраструктури доступу на оптичну із переведенням на неї наявних абонентів як у районних центрах, так і у великих містах, включно з Києвом та іншими містами-мільйонники.

Однак через російську агресію було реалізовано лише трохи більше 1/3 запланованих капітальних інвестицій, констатував керівник компанії.

"Частково це було відновлення зруйнованої і, найчастіше, знищеної інфраструктури, і частина – наші планові інвестиції у розвиток нашої мережі, що має згодом бути конвертовано у нових абонентів та новий дохід", – пояснив Курмаз.

За його словами, у планах на 2023 рік зберігається модернізація транспортної інфраструктури та ядра мережі для розширення їхньої пропускної спроможності, гнучкості та захищеності від ворожих атак.

"З'явилася нова стаття інвестицій: альтернативні джерела енергопостачання. Не знято з порядку денного і локальну модернізацію мідної інфраструктури, що залишилася", - додав він.

Курмаз повідомив, що у 2022 році "Укртелеком" скоротив виторг приблизно на 15-16% порівняно з 2021 роком, отримавши на 10% менше грошових надходжень, ніж планував.

Він додав, що минулого року компанія за погодженням з акціонером Рінатом Ахметовим направила на фінансову та матеріальну допомогу Збройним силам України 50 млн грн.

На думку глави "Укртелекому", загалом щодо телеком-ринку у 2023 році очікується уповільнення темпів зниження маржинальності бізнесу.

"Не слід дивуватися, що воєнний 2022 рік виявиться збитковим для більшості, якщо не для всіх, великих національних операторів через втрату контролю над активами та вимушеним припиненням діяльності на тимчасово окупованих ворогом територіях нашої країни", – зазначив Курмаз.

Він уточнив, що очікує уповільнення темпів зниження доходів у сегменті фіксованого інтернету як загалом по сегменту, так і в "Укртелекомі".

"Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби.

Виторг "Укртелекому" за дев'ять місяців 2022 року становив 3 млрд 349,96 млн грн, що на 15,7% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Чистий збиток становив 755,18 млн грн проти чистого прибутку 360,03 млн грн за дев'ять місяців 2021 року.

У повному обсязі інтерв'ю генерального директора "Укртелекому" Юрія Курмаза агентству "Інтерфакс-Україна" читайте невдовзі на сайті агентства www.interfax.com.ua