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11:12 06.01.2023

Мінцифри запустило можливість отримання виписки з Єдиного держреєстру на порталі "Дія"

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Мінцифри запустило можливість отримання виписки з Єдиного держреєстру на порталі "Дія"

Міністерство цифрової трансформації України цифровізувало виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

"Витяг з ЄДР підтверджує, що ви мали або маєте бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний у багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі міністерства.

Раніше виписку отримували офлайн у реєстратора, нотаріуса або в ЦНАП, при цьому для отримання треба було сплатити адмінзбір і чекати добу.

"На порталі "Дія" ви отримаєте документ миттєво, ще і за 100 грн замість 130. Зручно і швидко", - зазначають у Мінцифри.

Послугу розробили спільно Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції України за підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Теги: #держреєстр #дія

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