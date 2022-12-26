Японська NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища України

Японська телекомунікаційна компанія NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища України, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Міжнародні партнери, як і раніше, підтримують Україну. Провідна японська компанія в телекомунікаційному бізнесі NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

За його словами, кошти розподілять через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та спрямують на забезпечення освітян та здобувачів освіти цифровими девайсами.