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14:12 26.12.2022

Японська NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища України

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Японська NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища України

Японська телекомунікаційна компанія NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища України, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Міжнародні партнери, як і раніше, підтримують Україну. Провідна японська компанія в телекомунікаційному бізнесі NTT Group1 виділила $1 млн для підтримки цифрового освітнього середовища", - написав Шкарлет у телеграм-каналі.

За його словами, кошти розподілять через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та спрямують на забезпечення освітян та здобувачів освіти цифровими девайсами.

Теги: #україна #японія #цифрові_технології

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