Телеком

18:10 21.12.2022

У Мінкультури заявляють про більше ніж 5 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу FreeДом у соцмережах та на партнерських каналах

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У Мінкультури заявляють про більше ніж 5 млрд переглядів контенту російськомовного телеканалу FreeДом у соцмережах та на партнерських каналах

Контент російськомовного телеканалу FreeДом у соціальних мережах та на партнерських каналах зібрав понад 5 млрд переглядів, заявило Міністерство культури та інформаційної політики України.

"За дев'ять місяців сумарна кількість переглядів контенту російськомовного інформаційного марафону FreeДом у соціальних мережах та партнерських каналах перетнула позначку у 5,1 млрд. У листопаді матеріали телеканалу у диджитал переглянули близько півмільярда разів", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що у листопаді матеріали телеканалу переглянули близько півмільярда разів.

"Продовжує зростати кількість переглядів з Російської Федерації та Казахстану. Зокрема, загальна частка користувачів з Росії, які регулярно дивляться FreeДом, збільшилася до 58,5%", - наголосили у відомстві.

Теги: #статистика #freeдом

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