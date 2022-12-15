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19:59 15.12.2022

Наглядова рада ПриватБанку затвердила купівлю ще 600 "Старлінків"

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Наглядова рада ПриватБанку затвердила купівлю ще 600 "Старлінків"

Наглядова рада державного ПриватБанку (Київ) затвердила купівлю ще 600 "Старлінків", повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик.

"На наглядовій раді сьогодні ми затвердили закупівлю ще 600 старлінків, тому і відділення продовжуватимуть максимально працювати для наших клієнтів", - написав він у телеграмі у четвер.

Сульжик додав, що зараз триває конкурс на оновлення наглядової ради ПриватБанку, і він поки не знає, чи залишиться в банку наступного місяця, але пишається своєю роботою за останні три роки.

Як повідомлялося, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ та колишніх акціонерів ПриватБанку Коломойського та Боголюбова, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 листопада 2022 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-е місце (706,142 млрд грн) серед 67 банків, що діяли в країні.

На кінець жовтня 2022 року у банку було 1294 підрозділи порівняно з 1452 кварталом раніше, 1497 – на початок року та 1521 – рік тому.

 

 

Теги: #приватбанк #starlink

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