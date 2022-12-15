Французький оператор Eutelsat не транслюватиме телеканали "Россия 1", "Первый канал" та НТВ

Французький оператор супутникового зв'язку Eutelsat більше не транслюватиме російські телевізійні канали "Россия 1", "Первый канал" та "НТВ", повідомляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Коли стало зрозуміло, що французький оператор супутникового зв'язку Eutelsat продовжує транслювати російські пропагандистські канали, ми почали активно працювати в напрямку припинення цього процесу. Від переговорів з міністрами Франції до публікацій у французьких медіа, де я пояснював чому це небезпечно для самих же французів", – написав Ткаченко у телеграмі.

"В решті решт, ми зустрілись з "Репортерами без кордонів", а саме з Антуаном Бернардом, директором з адвокації та стратегічних судових процесів, які добре зрозуміли нашу позицію. Саме вони на чолі з генеральним секретарем організації Крістофом Делуар очолили нашу ініціативу в судовому порядку заборонити мовлення "Россия 1", "Первый канал" та "НТВ" через Eutelsat", - розповів він.

За словами Ткаченка, "Репортери без кордонів" виграли суд, і державна рада Франції ухвалила рішення призупинити дію рішення французького медіарегулятора Arcom, який відмовився заборонити трансляцію російських пропагандистських каналів французьким супутниковим оператором Eutelsat.